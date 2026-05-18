Lý tưởng sống

Lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài và ảnh: Phan Anh

Đảng bộ phường Bến Thành, TP HCM vừa ra mắt Sổ tay điện tử Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga cho biết đây là công trình tâm huyết của Đảng bộ phường nhằm ứng dụng chuyển đổi số vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

"Sổ tay này sẽ là "người bạn đồng hành" hiện đại, giúp cán bộ, đảng viên và người dân dễ dàng tiếp cận kho tàng tri thức về Bác. Từ đó, lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh ngay tại cơ sở, trong từng khu phố và mỗi gia đình" - bà Hoàng Thị Tố Nga nhìn nhận.

Lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Đảng ủy phường Bến Thành xác định việc xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh cần được triển khai đồng bộ, toàn diện trong nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy hiệu quả trên không gian mạng, internet và các nền tảng mạng xã hội. Vì vậy, Đảng ủy phường đã chỉ đạo xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng trang cộng đồng "Cột cờ Thủ Ngữ" của hệ thống chính trị phường Bến Thành.

Đây là cách làm phù hợp với xu thế hiện nay, tận dụng hiệu quả ưu thế lan tỏa nhanh, phạm vi tiếp cận rộng, hình thức thể hiện sinh động, dễ chia sẻ của không gian mạng, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sổ tay được thiết kế dưới dạng trang điện tử với các nội dung: giới thiệu tổng quan về quá trình xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại từng cơ quan, đơn vị; các mô hình hay, cách làm sáng tạo; hình ảnh trưng bày, tư liệu, sách, hiện vật và các nội dung tuyên truyền gắn với cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Bác Hồ. Sổ tay còn cập nhật hình ảnh sinh hoạt, học tập, hoạt động chuyên đề, hoạt động văn hóa - văn nghệ và những mô hình tiêu biểu tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân truy cập sổ tay thông qua việc quét mã QR hoặc bấm trực tiếp vào đường link: https://sotaydientu.phuongbenthanh.gov.vn. Đến nay, toàn phường Bến Thành đã xây dựng và duy trì khoảng 60 mô hình Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, được triển khai trên thực tế và trên không gian mạng.

Việc xây dựng Sổ tay điện tử Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh là bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số, nhằm hệ thống hóa, giới thiệu và lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, tham gia xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, lan tỏa bền vững trong toàn xã hội.


