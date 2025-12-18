HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam trên môi trường số

Yến Anh

(NLĐO)- Cuộc thi sáng tạo video clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" 2025 nhận được gần 1.000 tác phẩm dự thi với hơn 500 video clip ngắn và hơn 400 video clip dài.

Tối 17-12, tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo video clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" năm 2025 do Bộ VH-TT-DL tổ chức.

Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam trên môi trường số - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong phát biểu tại lễ trao giải

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong cho rằng văn hóa chính là nền tảng, là linh hồn của du lịch, còn du lịch là "đôi cánh" đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đưa các di sản ở vùng sâu, vùng xa ra thế giới, góp phần thúc đẩy hội nhập và phát triển kinh tế sáng tạo. Cuộc thi là sự kiện rất quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành du lịch Việt Nam, là dấu ấn nổi bật trong chặng đường 65 năm hình thành và phát triển của ngành.

Sau hơn 3 tháng phát động (từ 13-8 đến15111), cuộc thi sáng tạo video clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" năm 2025 đã nhận được gần 1.000 tác phẩm dự thi với hơn 500 video clip ngắn và hơn 400 video clip dài. Số lượng bài dự thi đã thể hiện sự quan tâm sâu rộng của người dân, những người làm du lịch, các nhà sáng tạo nội dung và du khách quốc tế.

Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam trên môi trường số - Ảnh 2.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai và Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong trao giải nhất cho hai tác giả ở hai hạng mục video clip ngắn dưới 60 giây và video clip dài dưới 5 phút

Các tác phẩm gửi về rất đa dạng, phong phú về cảm xúc và góc nhìn đối với vẻ đẹp Việt Nam. Theo đánh giá của Ban Giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá nổi bật, thể hiện qua tinh thần làm việc nghiêm túc, sự đầu tư bài bản và tư duy sáng tạo rõ nét của các tác giả. Nhiều video cho thấy quá trình chuẩn bị công phu: xây dựng kịch bản mạch lạc, lựa chọn địa điểm phù hợp với câu chuyện, sử dụng góc máy giàu cảm xúc và kết hợp âm thanh - âm nhạc đầy dụng ý để nâng cao giá trị truyền tải.

PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, thành viên Ban giám khảo, khẳng định qua cuộc thi đã cảm nhận rất rõ sự chân thành và tình yêu mà các tác giả dành cho đất nước, cho con người Việt Nam. Tình cảm ấy được thể hiện qua những khung hình về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, những hình ảnh vốn quen thuộc, gần gũi nhưng được nâng tầm bằng góc nhìn nghệ thuật, bằng âm thanh và nhịp điệu để trở thành các tác phẩm dự thi đầy cảm xúc.

Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam trên môi trường số - Ảnh 3.

BTC trao giải cho các tác giả đoạt giải nhì

Đặc biệt, lực lượng sáng tạo trẻ tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ. Không chỉ thạo công nghệ và nhạy bén với xu hướng, các bạn trẻ còn mang đến những lối kể chuyện độc đáo, giàu năng lượng, táo bạo nhưng cũng đầy cảm xúc. Những tác phẩm này thể hiện rõ "dấu ấn" của tuổi trẻ: ngôn ngữ hình ảnh mới mẻ, tư duy thị giác hiện đại và sự háo hức muốn khám phá - muốn kể một câu chuyện Việt Nam theo cách rất riêng. Qua đó, mang lại cảm giác mãn nhãn cho người xem, cũng như chứng minh được khả năng tiếp cận nhanh nhạy xu hướng truyền thông mới của thế hệ trẻ Việt Nam.

Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam trên môi trường số - Ảnh 4.

Các tác giả nhận giải ba

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số VH-TT-DL, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VH-TT-DL, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhận định cuộc thi đã tạo nên một không khí sáng tạo đặc biệt, vượt ra ngoài mọi dự kiến.

Thông qua những thước phim ngắn, hình ảnh Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ hơn trên môi trường số, góp phần làm giàu thêm kho dữ liệu truyền thông về du lịch, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng. Đây chính là sự kết nối thiết thực giữa chuyển đổi số và công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trong giai đoạn hiện nay.

