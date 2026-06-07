Lan tỏa tinh thần yêu nước

Điều đó góp phần khơi dậy lòng yêu nước, ý thức, trách nhiệmbảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân.

Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần thứ 4 và cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 5 đã diễn ra trang trọng, nhân lễ kỷ niệm 7 năm chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" vào ngày 5-6. Khép lại sau lễ trao giải nhưng dư âm hai cuộc thi vẫn sẽ lan tỏa và tình yêu Tổ quốc gửi gắm qua từng tác phẩm vẫn sẽ tiếp tục in sâu trong lòng bạn đọc.

Ký ức khó quên

Gần 40 năm trôi qua kể từ những ngày tham gia các chiến dịch bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa sau sự kiện Gạc Ma năm 1988 nhưng với đại tá, PGS-TS Đặng Thanh Bình, ký ức ấy không bao giờ quên. Khi biết đến cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 5 do Báo Người Lao Động tổ chức, những chuyến hải trình năm xưa lại hiện về trong tâm trí người cựu sĩ quan Hải quân.

Ông nhớ chuyến đi đầu tiên trên tàu vận tải "Phú Khánh 1" ra đảo Đá Lát giữa mùa gió Tây Nam năm 1988, cùng đồng đội tìm mọi cách chuyển từng bao hàng lên đảo để kịp phục vụ nhiệm vụ xây dựng công trình. Ông cũng nhớ chuyến đi đến đảo Cô Lin năm 1989, một mình bơi từ tàu vào đảo để thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo.

Bảy lần đến Trường Sa trong những cương vị khác nhau - từ người trực tiếp vận chuyển hàng hóa đến người chỉ huy, người nghiên cứu, giảng dạy - đã để lại trong ông những ký ức không thể phai mờ về biển đảo quê hương. Nhưng điều khiến ông xúc động không chỉ là dịp được kể lại câu chuyện của mình qua tác phẩm "Chuyến đi đáng nhớ", đoạt giải nhì. "Thông qua cuộc thi, tôi được đọc nhiều bài viết về biên giới, biển đảo, về những người dân đang ngày đêm góp phần giữ gìn chủ quyền đất nước. Càng đọc càng thêm yêu quê hương, đất nước mình hơn" - PGS-TS Đặng Thanh Bình chia sẻ.

Phóng viên Đoàn Đại Trí, tác giả của tác phẩm "Những viên gạch mang hình đất nước", đánh giá chủ đề cuộc thi thật sự là một điều thiêng liêng, chạm được vào sâu thẳm trái tim của nhiều người. "Tôi chọn viết về những viên gạch đặc biệt in hình Quốc huy để xây chùa, công trình trên các đảo ở Trường Sa... với mong muốn bày tỏ tình cảm của mình. Ở những điểm đảo xa xôi và đặc biệt ấy, rất ít người có thể đặt chân tới được. Vì thế, cuộc thi là nơi để nhân lên, kết nối và gắn bó tình cảm người dân Việt Nam, để mọi người thêm yêu Tổ quốc" - anh Trí bày tỏ.

Hoàng Thủy Vy Thảo, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM), là một trong những tác giả trẻ nhất vào vòng chung khảo với tác phẩm "Ôm trọn Tổ quốc vào lòng". Thảo Vy bộc bạch: "Khi biết tác phẩm của mình lọt vào vòng chung khảo, tôi lặng đi vì xúc động. Với tôi, đó không chỉ là niềm vui, mà còn là cảm giác khó tả khi những suy nghĩ, tình cảm chân thành dành cho Tổ quốc được lắng nghe và đồng cảm".

Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Thùy, đoạt giải ba cuộc thi viết với tác phẩm “Trường Sa nơi anh nằm lại” và tác giả Nguyễn Trung Trực, đoạt giải ba cuộc thi ảnh với bộ ảnh “Tổ quốc và người lính biển”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tô thắm cờ Tổ quốc

Khởi động chậm hơn một năm so với cuộc thi viết, với lần đầu vào năm 2021 - 2022, song cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" có sức lan tỏa mạnh mẽ. Con số 1.970 ảnh đơn và 56 bộ ảnh từ các tác giả trên mọi miền đất nước tham dự cuộc thi lần thứ 4 chứng minh điều đó.

Cuộc thi mở rộng không gian trên Báo Người Lao Động điện tử, để mọi người thỏa sức sáng tạo, lưu giữ những khoảnh khắc thiêng liêng. Đó là Quốc kỳ tung bay trên những đảo tiền tiêu của Tổ quốc; là hình ảnh người lính dưới màu cờ đỏ thắm; là những ngư dân vươn khơi bám biển; là những ngày hội lớn của đất nước và những khoảnh khắc đời thường nhưng chan chứa niềm tự hào dân tộc.

Anh Huỳnh Thanh Liêm - một trong 4 tác giả được vinh danh tại cuộc thi ảnh lần thứ 4, với bộ ảnh "Ngày về đất mẹ", đoạt giải nhì - cho biết anh gửi các tác phẩm dự thi với mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. "Đây là cuộc thi mang ý nghĩa rất đặc biệt khi lấy hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam - biểu tượng thiêng liêng của dân tộc - làm chủ đề xuyên suốt" - anh Liêm khẳng định.

Với anh Nguyễn Trung Trực - tác giả đoạt giải ba với bộ ảnh "Tổ quốc và người lính biển", cuộc thi là một hành trình thiêng liêng chạm đến triệu triệu trái tim. Cuộc thi mở ra một không gian cảm xúc đầy lay động với những khung hình vô giá mà các tác giả ghi lại được qua từng khoảnh khắc. Công chúng, độc giả khi đọc Báo Người Lao Động không khỏi tự hào trước hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay nơi biên thùy, sóng gió hải đảo, biểu tượng cho ý chí giữ gìn từng tấc đất biên cương. Đan xen vào đó là niềm xúc động nghẹn ngào và lòng tri ân sâu sắc khi chứng kiến Quốc kỳ đồng hành cùng các chiến sĩ ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, trong những khoảnh khắc xúc động tưởng niệm bao thế hệ cha anh không tiếc xương máu bảo vệ độc lập, chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Hàng ngàn bài viết, tác phẩm ảnh qua mỗi mùa thi góp phần làm nên thành công cho hai cuộc thi. Với chúng tôi, tập thể Báo Người Lao Động, hai cuộc thi cũng chính là hai hợp phần truyền thông có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", góp phần thực hiện mục tiêu chung của chương trình: khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp và lan tỏa ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia trong các tầng lớp nhân dân.

Đại tá, PGS-TS Đặng Thanh Bình và (ảnh trái) và tác giả Huỳnh Thanh Liêm chia sẻ tại lễ trao giải. Ảnh: TẤN THẠNH

Khơi dậy ý thức, trách nhiệm của nhân dân Qua 5 lần tổ chức, cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" nhận được hơn 800 tác phẩm dự thi, trong đó trên 250 tác phẩm dự cuộc thi lần thứ 5 (phát động từ ngày 28-7-2024 đến 30-4-2026). Riêng cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc", qua 4 lần tổ chức, nhận được gần 10.000 tác phẩm (ảnh đơn và bộ ảnh). Đối tượng tham gia hai cuộc thi khá đa dạng, từ giáo viên, sinh viên, công nhân - viên chức đến giới văn nghệ sĩ, chuyên gia, nhà nghiên cứu. Đặc biệt, ở cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm", có rất đông cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng dự thi, thông qua trải nghiệm thực tiễn, thực thi nhiệm vụ, góp tiếng nói của mình vào công cuộc xây dựng Tổ quốc, chủ đề chung là bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lãnh thổ quốc gia. Đại úy Nguyễn Ngọc Tư, Trạm trưởng Trạm Trinh sát kỹ thuật thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, tác giả bài viết "Giữ gìn vùng biển hòa bình" vào vòng chung khảo cuộc thi viết lần thứ 5, cho rằng giá trị lớn nhất của cuộc thi là khơi dậy ý thức, trách nhiệm của nhân dân. Theo đại úy Nguyễn Ngọc Tư, trong bối cảnh thông tin sai lệch về chủ quyền quốc gia xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng, việc giúp người dân hiểu đúng lịch sử, pháp lý và thực tiễn bảo vệ chủ quyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Giá trị cuộc thi mang lại là rất lớn.



