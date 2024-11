Lan tỏa tình yêu môi trường qua cuộc thi xe đạp hoa ở Đà Lạt

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho trường tiểu học Đoàn Thị Điểm với tác phẩm "Khu vườn hoa Đà Lạt di động" và tác phẩm "Đà Lạt – Khung trời tình yêu" của Trường mầm non Anh Đào. Bốn tác phẩm đạt giải nhì được trao cho các Trường mầm non 4, mầm non 11, mầm non Hiển Linh và Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập cộng đồng tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 6 giải ba, 15 giải khuyến khích cho tác phẩm khác.