Lan tỏa tình yêu nghề, làng nghề truyền thống

Ngày 11-12, Báo Người Lao Động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, Công ty Truyền thông - Sự kiện Sao Mai tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết về nghề, làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025.

Đa dạng, phong phú

Cuộc thi viết về nghề, làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025 do Báo Người Lao Động phát động đã tạo hiệu ứng tích cực. Cuộc thi không chỉ nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa - kinh tế của những làng nghề được UBND TP HCM công nhận, mà còn khơi dậy ý thức bảo tồn nghề, làng nghề trong cộng đồng, nhất là với thế hệ trẻ.

Ngay sau khi phát động, nhờ tuyên truyền rộng rãi, chỉ sau gần 2 tháng, Ban Tổ chức đã nhận hơn 150 tác phẩm dự thi. Đối tượng tham gia cuộc thi rất đa dạng, từ phóng viên, công chức, công nhân đến sinh viên, học sinh. Đáng chú ý, tại một số trường học, cuộc thi đã trở thành phong trào thu hút đông đảo giáo viên và học sinh hưởng ứng.

Từ nguồn bài vở phong phú này, 50 tác phẩm chất lượng đã được chọn đăng trên Báo Người Lao Động và các nền tảng số. Bên cạnh đó, 40 tác phẩm ảnh được trưng bày tại sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP TP HCM, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Điểm sáng của cuộc thi năm nay là sự đa dạng về thể loại (phản ánh, phóng sự, bút ký, video clip...) cùng sự đầu tư nghiêm túc về hình ảnh, tư liệu. Các tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc mô tả kỹ thuật hay lịch sử, mà còn dành nhiều dung lượng để khắc họa chân dung nghệ nhân - những người đang bền bỉ giữ "hồn" nghề truyền thống trong dòng chảy hiện đại. Từ lò gốm, xóm guốc đến làng đúc đồng, làm bánh tráng, sơn mài..., bức tranh làng nghề hiện lên đầy sinh động và cũng không ít trăn trở.

Nhiều tác phẩm được hội đồng giám khảo đánh giá cao về tính phát hiện và cảm xúc sâu sắc, như: "Giữ lửa lò gốm giữa lòng phố thị" (Thảo Vân), "Hơn nửa thế kỷ gìn giữ nghề nem Thủ Đức" (Trần Thái), "Bảo tàng sống" của nghệ thuật sơn mài Việt Nam" (Trần Hoàng Tú), "Giữ lửa bánh tráng An Ngãi" (Hoàng Bách), "Mây tre lá Tân Uyên giữ nhịp đan, nối mạch nghề" (Hồng Anh)...

Ban Tổ chức cuộc thi cùng tác giả đoạt giải nhất Thảo Vân - tác phẩm “Giữ lửa lò gốm giữa lòng phố thị”

Bảo tồn, phát huy giá trị nghề, làng nghề truyền thống

Về chất lượng tác phẩm, ban giám khảo đánh giá cao các bài dự thi nhờ lối quan sát tinh tế, dẫn chứng xác thực và hình ảnh sinh động. Nhiều bài viết mang đậm phong cách báo chí với dữ liệu rõ ràng, phỏng vấn trực tiếp nghệ nhân, phản ánh đúng thực trạng phát triển nghề. Bên cạnh đó, các tác phẩm thiên về chất văn học lại khắc họa thành công vẻ đẹp tinh tế và cảm xúc lắng đọng của nghề truyền thống, tạo nên sự đa dạng trong cách tiếp cận.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhận định cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng tích cực từ cả cây bút chuyên lẫn không chuyên, mang đến nhiều câu chuyện xúc động về những người giữ nghề.

"Báo Người Lao Động ý thức sâu sắc trách nhiệm đồng hành với TP HCM trong công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị nghề và làng nghề. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các tuyến bài, sản phẩm báo chí đa nền tảng nhằm tôn vinh người thợ, quảng bá sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ và lan tỏa hình ảnh văn hóa đặc trưng của thành phố" - ông Lê Cao Cường khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, đánh giá các bài viết đã góp phần phác họa bức tranh đa dạng, đặc sắc của ngành nghề nông thôn. Theo ông, đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác xét công nhận nghề và làng nghề truyền thống, từ đó nâng cao hiệu quả bảo tồn trong thời gian tới.

Ban Tổ chức kỳ vọng các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục chung tay để nghề truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành động lực quan trọng cho tương lai kinh tế - văn hóa của TP HCM.

Chia sẻ cảm xúc tại lễ trao giải, tác giả Thảo Vân (đoạt giải nhất với tác phẩm "Giữ lửa lò gốm giữa lòng phố thị") cho biết chính những chuyến đi thực tế và các cuộc trò chuyện bên lò gốm nóng đỏ đã giúp chị thấu hiểu sâu sắc giá trị nghề này. Tác giả bày tỏ: "Tôi cảm nhận rõ sự nhẫn nại và niềm tự hào trong từng đôi tay lao động. Đây không chỉ là chuyện làm ra sản phẩm, mà còn là hành trình giữ gìn ký ức văn hóa của thành phố. Tôi trân trọng cơ hội được kể lại những điều mình chứng kiến dưới góc nhìn báo chí". Chị cũng cho rằng cuộc thi là dịp để cộng đồng nhìn lại những nghề, làng nghề tưởng chừng quen thuộc nhưng đang đứng trước nhiều thách thức.

Cuộc thi năm nay khép lại trong không khí trang trọng. Những giá trị nhân văn từ các câu chuyện dung dị, cùng niềm tự hào và tình yêu nghề, làng nghề bền bỉ của các nghệ nhân sẽ tiếp tục lan tỏa.

Vinh danh 17 tác phẩm xuất sắc Sau các vòng thẩm định kỹ lưỡng, hội đồng giám khảo đã lựa chọn 17 tác phẩm xuất sắc để vinh danh. Trong đó, giải nhất thuộc về tác giả Thảo Vân với tác phẩm "Giữ lửa lò gốm giữa lòng phố thị". Hai giải nhì thuộc về tác phẩm "Hơn nửa thế kỷ gìn giữ nghề nem Thủ Đức" (Trần Thái) và "Hạt muối Lý Nhơn "vượt sóng" (Quang Sung). 3 giải ba được trao cho loạt bài "Xóm guốc hơn 100 năm giữa lòng đô thị" (Trúc Ly - Thảo Vân); tác phẩm "Giữ lửa" bánh tráng An Ngãi" (Hoàng Bách) và "Mây tre lá Tân Uyên giữ nhịp đan, nối mạch nghề" (Hồng Anh). Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng đã công bố 3 giải phụ và 8 giải khuyến khích. Các giải khuyến khích là những tác phẩm khai thác sâu sắc các nghề truyền thống có tuổi đời từ hàng chục đến hàng trăm năm như: làm nhang, đúc đồng, sơn mài, tạc tượng...



