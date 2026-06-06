Lan tỏa tình yêu quê hương

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 7 năm Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026), đã diễn ra lễ trao giải hai cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 5 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 4, năm 2024 - 2026.

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Hai cuộc thi được tổ chức với mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ quốc gia; đồng thời tiếp tục lan tỏa những giá trị mà chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã vun đắp trong suốt 7 năm qua. Hai cuộc thi được phát động từ ngày 1-7-2024 đến hết ngày 30-4-2026.

Ở cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 5, sau gần 2 năm phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận hơn 250 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm phản ánh đa dạng công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia. Từ hơn 250 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức chọn 56 tác phẩm vào vòng sơ khảo, giới thiệu trên trang Biên giới - Biển đảo của Báo Người Lao Động, phát hành vào chủ nhật hằng tuần.

Từ 15 tác phẩm vào vòng chung khảo, Hội đồng chung khảo đã chấm điểm, chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Giải nhì - cũng là giải cao nhất - được trao cho đại tá, PGS-TS Đặng Thanh Bình (nguyên giảng viên Học viện Hải quân) với tác phẩm "Chuyến đi đáng nhớ". Giải ba thuộc về tác giả Nguyễn Thị Ngọc Thùy (giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Bến Cát, TP HCM) với tác phẩm "Trường Sa nơi anh nằm lại". Hai giải khuyến khích được trao cho nhóm tác giả Quỳnh Anh - Hà Lê - Hồng Nhi với tác phẩm "Những cột mốc sống nơi biên giới" và thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu (Chính trị viên phó Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) với tác phẩm "Giữ bình yên nơi đầu sóng".

Vinh danh các tác giả đoạt giải cuộc thi viết “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm” lần thứ 5 và cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” lần 4. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong khi đó, cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" nhận được 1.970 bức ảnh đơn, 56 bộ ảnh của các tác giả trên mọi miền đất nước. Từ số ảnh này, Ban Tổ chức đã tuyển chọn và đăng hơn 286 bức ảnh đơn, 19 bộ ảnh trên Báo Người Lao Động điện tử. Từ các tác phẩm đã được đăng tải trên Báo Người Lao Động điện tử, hội đồng chấm sơ khảo 92 tác phẩm đã tuyển chọn 40 tác phẩm có điểm cao nhất vào vòng chung khảo. Trong đó, Hội đồng chung khảo đã chọn 4 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Giải nhì thuộc về tác giả Huỳnh Thanh Liêm với bộ ảnh "Ngày về đất mẹ". Giải ba thuộc về tác giả Nguyễn Trung Trực với bộ ảnh "Tổ quốc và người lính biển". Hai tác giả đoạt giải khuyến khích là Hoàng Bích Nhung với tác phẩm ảnh đơn "Cà Mau trong tôi"; Nguyễn Thế Dương với tác phẩm ảnh đơn "Biển trời Việt Nam". Cuộc thi ảnh lần thứ 4 cũng không có giải nhất.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đánh giá các tác phẩm dự thi đã góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền quốc gia. Hai cuộc thi trở thành diễn đàn, không gian để kết nối, hiệu triệu lòng yêu nước, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Quá đỗi thiêng liêng

Giao lưu tại lễ trao giải, đại tá, PGS-TS Đặng Thanh Bình bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và xúc động. Ông cho biết khi đọc thông tin về cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 5 do Báo Người Lao Động tổ chức, ký ức về Trường Sa trong những năm tháng gian khó nhưng đầy tự hào lại hiện lên như những thước phim quay chậm.

Sau sự kiện Gạc Ma ngày 14-3-1988, nhiệm vụ chi viện lực lượng, vật tư, lương thực và xây dựng các công trình trên đảo nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo trở nên cấp bách. Với khẩu hiệu "Tất cả vì Trường Sa thân yêu!", cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Hải quân (nay là Học viện Hải quân) đã được huy động tham gia các chuyến vận chuyển hàng ra đảo.

Từ năm 1988 đến 2014, ông có 7 lần đến Trường Sa. Mỗi chuyến đi đều để lại những dấu ấn sâu sắc, từ niềm tự hào hoàn thành nhiệm vụ đến những thời khắc đối mặt hiểm nguy. Sau này, trên nhiều cương vị khác nhau, từ sĩ quan hải quân đến giảng viên Học viện Hải quân, ông tiếp tục trở lại Trường Sa. Chuyến đi gần nhất vào năm 2014 để lại nhiều cảm xúc nơi ông khi đoàn thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma và giao lưu với quân, dân trên đảo Song Tử Tây.

"Mỗi chuyến đi Trường Sa là một phần ký ức không thể phai mờ trong cuộc đời tôi. Những trải nghiệm ấy đã bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và thôi thúc tôi truyền ngọn lửa tình yêu biển đảo cho các thế hệ học viên, để họ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao" - ông Bình chia sẻ.

Tác giả Huỳnh Thanh Liêm cho biết bộ ảnh "Ngày về Đất Mẹ" được thực hiện trong lễ truy điệu và an táng 172 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được quy tập và đưa về nước ngày 24-7-2024 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 tỉnh Tây Ninh. "Trong quá trình tác nghiệp, điều khiến tôi xúc động nhất là hình ảnh những hộp đựng hài cốt các liệt sĩ được phủ trang trọng bằng lá cờ Tổ quốc. Với tôi, lá cờ lúc ấy không chỉ là biểu tượng của đất nước mà còn như vòng tay của Tổ quốc đang đón những người con sau nhiều năm nằm lại nơi đất bạn trở về với đất mẹ" - tác giả Huỳnh Thanh Liêm xúc động.

Từ câu chuyện của các tác giả, có thể thấy điểm gặp gỡ lớn nhất của hai cuộc thi chính là tình yêu Tổ quốc.

Khép lại lễ trao giải, những tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh. Nhưng hơn thế, điều còn đọng lại là hàng ngàn câu chuyện về biển đảo, biên giới, về lá cờ đỏ sao vàng và về những con người đang ngày ngày góp phần bảo vệ, dựng xây đất nước. Đó cũng chính là giá trị bền vững nhất mà hai cuộc thi mang lại trên hành trình lan tỏa tình yêu Tổ quốc đến với bạn đọc, nhân dân.