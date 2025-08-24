Tiệm tóc Nam Hee Hair (phường Vườn Lài, TP HCM) luôn nhộn nhịp bởi những vị khách "đặc biệt" như: người bán vé số, nhặt ve chai…

Sẻ chia ý nghĩa

Mưu sinh vất vả, không phải ai cũng có đủ điều kiện để chăm lo cho bản thân một cách trọn vẹn. Với những người lao động khó khăn, mỗi lần tóc được cắt tỉa gọn gàng là điều xa xỉ.

Cảm thông với những khó khăn đó, anh Lê Hữu Nam (27 tuổi, quê Lâm Đồng) đã tổ chức cắt tóc miễn phí ngay tại tiệm tóc của mình. Không phân biệt lứa tuổi, hoàn cảnh, khách hàng đến tiệm đều được anh Nam và nhân viên phục vụ chu đáo, từ đón tiếp đến tư vấn tạo kiểu tóc.

Hơn 10 năm mưu sinh tại TP HCM, anh Nam đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cắt tóc miễn phí tại các bệnh viện, vùng sâu, vùng xa... Những chuyến đi ấy giúp anh tìm thấy niềm vui khi lan tỏa yêu thương từ chính nghề nghiệp của mình. Vì vậy, anh mong muốn giúp đỡ được nhiều người hơn nữa khi khởi nghiệp vào năm 2023.

"Thời gian đầu, tôi nghĩ cắt tóc miễn phí là cơ hội thực hành tốt cho học viên mới vào nghề. Đến khi tay nghề thợ vững thì tôi luôn nhắc nhở mọi người trong tiệm phải duy trì hoạt động này bằng cả cái tâm chứ không chỉ vì lợi ích của cá nhân thì mọi người đều ủng hộ" - anh Nam cho biết.

Những ngày đầu, lượng khách còn ít vì họ chưa biết thông tin, nhưng càng về sau càng tăng. Được cắt tóc miễn phí sẽ giúp người lao động khó khăn tiết kiệm khoảng 50.000 - 60.000 đồng. Khách hàng không chỉ được cắt tóc mà còn được gội đầu miễn phí trong không gian mát mẻ, dễ chịu.

Bà Trần Thị Tuyết cùng con trai đến tiệm Nam Hee Hair cắt tóc miễn phí

Mỗi mái tóc, một câu chuyện

Để nhiều người dễ dàng nhận ra, anh Nam làm một tấm bảng với dòng chữ bắt mắt "Ở đây có cắt tóc miễn phí cho người bán vé số, người nhặt ve chai…". Lúc đầu, những "vị khách "đặc biệt" này rụt rè, ngại ngần vì sợ làm phiền. Thế nhưng, cách tiếp đón, trò chuyện gần gũi và phục vụ chu đáo của những người thợ làm tóc trong tiệm, khiến họ an tâm, nhiều người thậm chí là "mối quen" của tiệm.

Bà Trần Thị Tuyết (45 tuổi, ngụ phường Long Bình) chia sẻ bà thường ghé tiệm tóc sau khi đã bán hết vé số. Ban đầu, thấy tiệm tóc lớn nên bà không dám ghé vào, nhưng được anh Nam động viên, bà dần trở thành "khách quen". "Trước đây tôi thường tự cắt tóc tại nhà để tiết kiệm chi phí. Từ khi đến đây, tôi được thợ chăm sóc rất chu đáo. Các bạn ở tiệm thường xuyên hỏi thăm cuộc sống, trò chuyện giúp tôi vui vẻ hơn" - bà Tuyết xúc động.

Còn ông Nguyễn Văn Năm (59 tuổi, ngụ phường An Đông) biết đến tiệm cắt tóc miễn phí nhờ người quen giới thiệu. "Mỗi lần ra tiệm cắt tóc tôi tốn ít nhất 30.000 đồng. Được giới thiệu cắt miễn phí nên tôi ghé vào, nhờ vậy tiết kiệm chi phí sinh hoạt mỗi tháng".

Nhiều người sau khi cắt tóc có nhã ý trả tiền cho thợ nhưng họ đều từ chối. Hành động tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Khách được cắt tóc miễn phí vui vì tiết kiệm chi tiêu, bản thân người thợ thì nhận được những niềm vui nho nhỏ và rèn luyện tay nghề.



