Lăn xả trong lũ dữ

Từ ngày 16 đến 22-11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PC07) tiếp nhận hơn 3.000 tin báo cứu nạn, cứu hộ về người dân mắc kẹt trong vùng ngập sâu, bị sạt lở thông qua Trung tâm 114, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh và tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở PC07.

Bất chấp hiểm nguy

Hơn 3.000 tin báo đó là con số ám ảnh trong trận lũ kinh hoàng vừa qua ở Khánh Hòa. May thay, trong ranh giới giữa sự sống và cái chết đã nổi lên những con người quên mình để cứu người.

Trong ký ức của người dân Tây Nha Trang, hình ảnh người thợ điện áo cam Thái Quang Nhựt, Công nhân Đội Quản lý điện Trung tâm Nha Trang (Công ty CP Điện lực Khánh Hòa), vẫn còn in đậm như một thước phim đáng nhớ. Giữa dòng nước chảy xiết, lạnh cắt da, anh Nhựt lội trong biển nước, một tay níu chiếc ghe nhỏ chao đảo, tay còn lại giữ thăng bằng để tiến vào vùng tâm lũ cứu người.

Tiếng kêu cứu vang lên từ dãy nhà trọ thấp trũng khiến anh không thể do dự. Nước lũ xoáy mạnh, cuồn cuộn như muốn nuốt chửng chiếc ghe mong manh nhưng anh vẫn không dừng lại. Bên trong căn trọ ngập nước, 5 em nhỏ đói lả, sốt run vì kiệt sức. Anh Nhựt liền đưa từng cháu lên ghe, che chắn trong khi nước vẫn dâng nhanh khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lại.

Anh Thái Quang Nhựt, Công nhân Đội Quản lý điện Trung tâm Nha Trang (Công ty CP Điện lực Khánh Hòa), xả thân cứu 8 người

Khi đưa được các cháu đến nơi an toàn, không cho mình phút nghỉ ngơi, anh lập tức quay trở lại, lao vào dòng nước xoáy để giải cứu thêm 3 người lớn đang chới với giữa lũ dữ.

"Bọn nhỏ chẳng khác nào con cháu trong nhà. Nhìn mấy đứa nhỏ như vậy, anh chịu không nổi…, thấy thương quặn lòng" - anh Nhựt chia sẻ khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử ấy của 5 cháu bé được anh giải cứu.

Điều khiến nhiều người càng xúc động là lúc đó nhà anh Nhựt cũng chìm trong nước, đồ đạc trôi nổi trong sân. Bản thân anh run lên vì lạnh nhưng vẫn chọn rời nhà, xả thân cứu người. Hành động quên mình ấy của anh đã đưa được 8 người thoát lằn ranh sinh - tử.

Cả xóm cùng cứu hộ

Trong ranh giới sinh tử mong manh, không chỉ anh Nhựt, mà hàng trăm người dân Khánh Hòa đã tự nguyện lao vào dòng nước hung hãn để giải cứu người mắc kẹt. Trong đó, câu chuyện của anh Phùng Ngọc Đông (37 tuổi, khu Hòn Rớ 1, phường Nam Nha Trang) và nhóm bạn khiến nhiều người kính phục.

Khoảng 21 giờ ngày 19-11, mưa xối xả, nước dâng nhanh. Điện thoại anh Đông liên tục đổ chuông - toàn là lời cầu cứu, tin nhắn khẩn thiết. Một người bạn tên Trang khẩn cấp thông báo nhiều khu dân cư phía Tây Nha Trang đã ngập sâu, người dân không kịp thoát, lực lượng chức năng đang gặp khó khăn khi tiếp cận.

Ngay trong đêm, anh Đông cùng nhóm bạn gồm các anh Lê Minh Trung, Nguyễn Thanh Khoa… tức tốc huy động gần 100 người dân Hòn Rớ 1 cùng hàng chục thuyền thúng, ca nô lớn nhỏ. "Thuyền thúng dễ luồn lách, việc cứu người cần nhanh, nên anh em mình chọn để tiếp cận" - anh Đông kể.

Dù chân bị rạn xương đang băng bó, anh Đông vẫn chèo thuyền lao vào tâm lũ. Băng qua dòng nước đục ngầu chảy xiết, anh phát hiện trong hẻm Lương Định Của có 2 vợ chồng, một cụ già và một bé chỉ vài tháng tuổi đang co cụm trên gác lửng. Anh phá cửa, khoác áo phao, bế cháu bé đang run rẩy trong nước lạnh và đưa cả gia đình ra ngoài an toàn.

"Ngâm nước nhiều giờ, lạnh run và đuối lắm. Nhưng nhìn người dân kiệt sức, mắc kẹt, mình quên hết mệt" - anh Đông nói. Đến sáng, đội cứu hộ tự phát của anh Đông chia nhau theo từng hướng, tiếp tục tiếp cận những khu dân cư bị cô lập. Nhiều nơi nước đã dâng gần 2 m, tiếng cầu cứu vọng lên giữa mưa lớn. Họ lại lao đến, chèo thúng, bơi, buộc dây, đưa từng người ra ngoài.

Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng xông pha. Chị Trần Thị Lợi (42 tuổi, khu Hòn Rớ 1) cùng hàng xóm tiếp tế nhu yếu phẩm tại các điểm tập kết, hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Họ đã giải cứu gần 100 trẻ em bị cô lập trong một nhà thờ, đưa các em đến nơi an toàn bằng thuyền thúng. "Ở nhà lòng không yên. Thấy người ta kẹt trong lũ, ai cũng muốn góp chút sức" - chị Lợi nói.

Trong 3 ngày, người dân Hòn Rớ 1 giải cứu được rất nhiều trường hợp, đến mức không ai nhớ nổi con số. Có thuyền thúng bị cuốn trôi, có người rơi xuống nước, có người suýt kiệt sức giữa dòng xoáy… nhưng không ai bỏ cuộc.