Làng bánh trung thu “danh bất hư truyền”

Không ai nhớ tuổi của làng nghề, chỉ biết rằng hơn nửa thế kỷ qua, những lò bánh Trung thu ở Long Điền (xã Long Điền, TP HCM) vẫn tồn tại và ngày càng phát triển, trở thành thương hiệu bánh trung thu truyền thống nổi tiếng.

Bánh trung thu "xuất ngoại"

Từ cuối tháng 7 âm lịch hàng năm, những lò bánh Trung thu ở Long Điền rất nhộn nhịp. Người đặt bánh để mang theo những chuyến biển, người mua để thưởng thức đầu mùa, cũng có nhiều người đặt bánh Trung thu Long Điền để làm quà biếu cho bạn bè, người thân ở Mỹ, Anh, Nga, Úc, Canada, Hàn Quốc… Vậy là những chiếc bánh Trung thu Long Điền đã vượt ra ngoài thị trường Việt Nam để "đi Tây" như một thứ đặc sản quê hương Long Điền.

Tại cơ sở bánh Trung thu Tuyết Hân (56 L2, ấp Long Hiệp, xã Long Điền, TP HCM) ngoài gói hàng giao cho khách ở các khu vực lân cận như Long Điền, Bà Rịa, Tam Long, Đất Đỏ… thì cũng có những đơn hàng được đóng gói cẩn thận để đưa "đi Tây".

Cơ sở bánh trung thu Văn Mỹ Phong kiểm tra bánh sau khi đóng gói, hút chân không

Chị Lê Thị Thọ Sương, chủ cơ sở bánh trung thu Tuyết Hân cho hay mỗi mùa bánh Trung thu, chị thường đóng 300 - 400 hộp bánh để gửi cho một công ty phân phối bánh tại thị trường Úc. "Những đơn hàng đầu tôi hơi lo lắng sợ bánh gửi đi xa không bảo đảm nhưng nhờ đóng gói cẩn thận và kinh nghiệm bảo quản của các đơn vị vận chuyển nên bánh đến tay khách hàng vẫn còn tươi mới, thơm ngon" - chị Sương nói.

Ngoài các đơn hàng chuyển đi Úc, cơ sở bánh Trung thu Tuyết Hân còn được nhiều Việt kiều từ Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan… mỗi lần về đúng dịp Trung thu cũng mua mang theo làm quà và để thưởng thức bánh đầu mùa đúng vị quê hương.

Khách hàng tìm mua bánh Trung thu ở Long Điền

Tại xã Long Điền (TP HCM) hiện có 13 cơ sở sản xuất bánh Trung thu truyền thống với tuổi đời hơn 50 -70 năm và trở thành làng nghề truyền thống lâu đời, danh bất hư truyền tại quê hương Long Điền.

Sở dĩ có được thương hiệu, sự nổi tiếng và tồn tại lâu năm như vậy là nhờ bánh Trung thu Long Điền có sự khác biệt, đậm nét truyền thống. Câu chuyện về chiếc bánh Trung thu ở Long Điền trải dài theo thời gian và đổi thay qua năm tháng nhưng vị ngon và sự tinh túy, cầu kỳ trong từng chiếc bánh vẫn còn vẹn nguyên, không lẫn vào các loại bánh Trung thu khác.

Hương vị xưa

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ngày nay, các cơ sở sản xuất bánh Trung thu Long Điền cũng đã đưa ra nhiều loại bánh và hương vị khác nhau như: Bánh nhân khoai môn; thập cẩm; đậu xanh; nhân dừa; bánh một trứng, hai trứng; bánh chay; bánh mặn… Nhưng loại bánh đặc trưng và tiêu thụ mạnh nhất vẫn là bánh Trung thu da rộp. Đây là loại bánh làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Theo các cơ sở bánh Long Điền thì loại bánh này không có khuôn mà người làm phải tự nắn, sửa sao cho tròn, cho đẹp…

Chị Văn Mỹ Linh, chủ cơ sở bánh trung thu Văn Hòa Lạc đóng gói bánh để gửi đi Tây

Khác với các loại bánh công nghiệp, bánh Trung thu Long Điền không có chất bảo quản nên thời gian sử dụng chỉ được khoảng 10 ngày. Vì vậy, bánh luôn tươi mới. Chiếc bánh cắt ra không bị khô, có vị dẻo của khoai, của đậu, vị ngọt bùi của các loại mứt. Đặc biệt, bánh sản xuất tại Long Điền hầu hết không sử dụng hóa chất và được Sở Y tế cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất bánh Trung thu Long Điền đều không mở chi nhánh. Riêng Cơ sở Văn Hòa Lạc đến cả quy trình sản xuất và thương mại vẫn giữ nét truyền thống, chỉ bán cho khách đến mua tận nơi sản xuất, không nhận các đơn hàng phải gửi qua trung gian.

Tại cơ sở sản xuất bánh Trung thu Văn Tập Hòa (số 85 Mạc Thanh Đạm, xã Long Điền) bà Huỳnh Lệ Tiên, chủ cơ sở kể, những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, bánh Trung thu Long Điền đã nổi tiếng nức làng. "Tôi theo gia đình chồng làm bánh từ ngày bước chân về làm dâu họ Văn. Hồi đó, chiếc bánh Trung thu chỉ nhỏ lọt lòng bàn tay. Các loại bánh đậu xanh, thập cẩm… thì làm bằng khuôn gỗ. Riêng bánh da dộp phải làm hoàn toàn bằng tay. Các lò bánh ở Long Điền lúc bấy giờ mỗi mùa chỉ làm vài trăm cái, chủ yếu phục vụ khách hàng có điều kiện" - bà Tiên kể.

Công nhân chuẩn bị nướng bánh trung thu tại cơ sở bánh trung thu Văn Tập Hòa

Dần dần, bánh Trung thu đã trở thành một món quà bình dân mà gia đình nào cũng có thể dùng được vào mùa Trung thu. Hơn nửa thế kỷ qua, bánh Trung thu Long Điền đã thay đổi nhiều cả về mẫu mã, số lượng và hình thức sản xuất. Song, hương vị xưa trong chiếc bánh Trung thu Long Điền vẫn còn nguyên vẹn.

Riêng loại bánh Trung thu da dộp, ngoài việc giữ hương vị, các cơ sở sản xuất còn giữ luôn cả cách làm thủ công, nhào và nặn bánh bằng tay. Họ gọi đó là bánh trung thu truyền thống. Và có lẽ, đến nay khách hàng đâu chỉ có người dân địa phương, khắp nơi từ Bắc chí Nam thậm chí ở nước ngoài cũng đặt bánh Trung thu Long Điền để ăn, để làm quà biếu cũng vì cái vị truyền thống ấy.