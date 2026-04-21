Làng Du lịch Bình Quới triển khai chuỗi hoạt động đặc sắc nhân các dịp lễ

Chuỗi chương trình không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc đến khách hàng và đối tác đã luôn đồng hành, mà còn là dấu mốc tiếp nối hành trình phát triển thương hiệu, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống và tinh hoa ẩm thực Việt đến cộng đồng.

Khu Du lịch Văn Thánh mang đến không gian trải nghiệm đậm đà bản sắc, chương trình Buffet "Hương sắc miền Nam 2026" hứa hẹn tái hiện sinh động nét văn hóa ẩm thực và đời sống miền sông nước qua các hoạt động check-in chợ quê, chợ nổi "trên bến dưới thuyền" ngay cạnh ga Metro Văn Thánh. Bên cạnh hành trình thưởng thức ẩm thực phong phú, khách tham dự còn được hòa mình vào chuỗi hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc như trò chơi truyền thống, trải nghiệm làm bánh phục linh, nặn tò he, viết thư pháp và thưởng thức các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là đêm 30-4 với màn pháo hoa tầm thấp, kết hợp cùng hoạt động giao lưu ảo thuật đầy hấp dẫn, mang đến không khí lễ hội sôi động.

Thời gian: Từ 17 giờ - 21 giờ, từ thứ năm 30-4-2026 đến thứ bảy 2-5-2026.

Giá vé: Người lớn: 499.000 đồng/khách – Trẻ em (dưới 1,2 m): 349.000 đồng/khách.

– Trẻ em (dưới 1,2 m): Ưu đãi đặt sớm trước 17 giờ, thứ tư 29-4-2026.

Sinh nhật ngày 30-4 hoặc 1-5: Giảm 10% giá vé.

Nhóm từ 10 khách trở lên: 10 tặng 1 (cùng loại).

Sử dụng dịch vụ Pickleball trong ngày: Giảm 10% giá vé.

Địa điểm: Khu Du lịch Văn Thánh - 48/10 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh.

Khách tham dự chương trình sẽ được tặng 1 voucher thưởng thức món ăn đạt Giải Nhất trong "Top 10 món ngon phải thử" tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026". Đồng thời, 50 khách hàng check-in sớm nhất mỗi ngày sẽ nhận thêm 1 voucher quà tặng lưu niệm như một lời tri ân đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Khu Du lịch Tân Cảng: Chương trình "Sunset Chill Combo" mang đến trải nghiệm thưởng lãm ẩm thực và âm nhạc ven sông trong không gian hoàng hôn lãng mạn, nơi du khách có thể tận hưởng những giai điệu âm nhạc thư giãn giữa khung cảnh sân vườn ven sông với tầm nhìn hướng về Landmark 81.

Chương trình diễn ra từ 16 giờ đến 22 giờ vào chủ Nhật 26-4-2026 và từ thứ sáu 1-5-2026 đến chủ nhật 3-5-2026, với mức giá ưu đãi 499.000 đồng/khách (áp dụng từ 2 khách). Đặc biệt, các đoàn từ 10 khách trở lên khi đặt trước sẽ được giảm 15% giá combo.

Bên cạnh đó, điểm nhấn nổi bật trong dịp lễ là chương trình "Lướt cano ngắm pháo hoa" vào đêm 30-4, mang đến trải nghiệm chiêm ngưỡng pháo hoa trên sông Sài Gòn đầy ấn tượng, kết hợp cùng phần bánh patechaud và thức uống được phục vụ kèm theo, góp phần tạo nên một hành trình thưởng ngoạn trọn vẹn và đáng nhớ.

Thời gian: Từ 20 giờ – 21 giờ 15, thứ năm 30-4-2026.

Giá vé: 499.000 đồng/khách.

Ưu đãi đoàn từ 8 khách trở lên tặng 1 phần trái cây.

Địa điểm: Khu Du lịch Tân Cảng – A100 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh

Khu Du lịch Bình Quới 1: Hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực và văn hóa Nam Bộ xưa với chương trình Buffet "Khẩn hoang Nam Bộ" tái hiện sinh động giá trị truyền thống với chủ đề "Tự hào non sông Việt Nam" với 79 món ăn và thức uống mang hương vị miền sông nước được phục vụ tại chỗ. Không gian sự kiện còn kết hợp các hoạt động giải trí dân gian như đờn ca tài tử, lô tô xổ số và bốc thăm may mắn…

Thời gian: 17 giờ - 20 giờ, từ thứ bảy 25-4-2026 - chủ nhật 26-4-2026 và thứ năm 30-4-2026 - thứ sáu 1-5-2026.

Giá vé: Người lớn: 439.000 đồng/khách - Trẻ em (dưới 1,4 m): 279.000 đồng/khách.

Ưu đãi đặt trước: 10 vé lớn tặng 01 vé.

Đoàn Công ty và Sự kiện, giảm 10% giá vé.

Tặng 1 phần Bia lu Khẩn hoang, áp dụng cho vé lớn.

Địa điểm: Khu Du lịch Bình Quới 1 – 1147 Bình Quới, phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh.

Khu Du lịch Bình Quới 2: Đa dạng trải nghiệm với các gói combo nghỉ dưỡng "Bình yên đón Lễ" cùng phòng bungalow ven sông và thưởng thức ẩm thực Nam Bộ.

Thời gian: Từ thứ năm 30-4-2026 đến chủ nhật 3-5-2026

Giá combo: 1.799.000 đồng/2 khách.

Ngoài ra, còn có các set menu "Vui đón Lễ", combo trong ngày "Chữa lành" và "Chào ngày Xanh" giá chỉ từ 799.000 đồng đến 2.239.000 đồng/2 khách. Ưu đãi Xanh: đặt 10 combo tặng 1 combo với các combo nghỉ dưỡng trọn gói.

Địa điểm: Khu Du lịch Bình Quới 2 – Cuối đường Bình Quới, phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt chỉ có tại Làng Du lịch Bình Quới, combo nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm "Sài Gòn - Bình Quới Cuối Tuần Xanh", trải nghiệm đặc sắc của "người Sài Gòn du lịch Sài Gòn" - chuyến đi từ đô thị đến miền sông nước thanh bình, lướt cano, nghỉ dưỡng bungalow và thưởng thức Buffet "Khẩn hoang Nam Bộ" đặc sắc. Trọn gói chỉ 1.299.000 đồng/khách (áp dụng cho nhóm từ 10 khách).

Chuỗi hoạt động này tiếp tục nằm trong định hướng phát triển"Ẩm thực Xanh - Nghỉ dưỡng Xanh" của Làng Du lịch Bình Quới - thành viên của Saigontourist Group. Hướng đến xây dựng không gian nghỉ dưỡng thư giãn gần gũi thiên nhiên và kết nối trải nghiệm ẩm thực ngay giữa lòng thành phố. Đặt ngay để nhận ưu đãi qua hotline: Khu Du lịch Văn Thánh: 0901 889 705 Khu Du lịch Tân Cảng: 0901 889 704 Khu Du lịch Bình Quới 1: 0901 889 701 Khu Du lịch Bình Quới 2: 0901 889 702



