Làng nghề đặc sản kỳ vọng mùa Tết

Những ngày cuối năm, nhiều làng nghề đặc sản ở miền Tây tất bật từ sáng đến khuya, người lao động làm việc thêm thời gian nhằm chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường Tết. Tiếng nói cười rôm rả của người lao động tại các làng nghề đặc sản Tết khiến những vùng quê bình yên trở nên sôi động.

Tín hiệu lạc quan

Bà Trần Thị Xa, Giám đốc HTX Ba khía Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau), cho hay cơ sở đang đẩy mạnh thu mua ba khía nguyên liệu từ người dân để đáp ứng nhu cầu thường tăng cao của thị trường dịp cuối năm.

"Các sản phẩm ba khía muối của HTX chúng tôi đã được công nhận đạt chuẩn OCOP, giá bán dao động 130.000 - 150.000 đồng/kg. Riêng ba khía muối nước mắm ngon thì bán với giá 250.000 đồng/kg. Cơ sở đã nhận được rất nhiều đơn hàng của khách trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán. Tín hiệu tích cực này đã mang lại kỳ vọng rất lớn cho các cơ sở sản xuất đặc sản Tết như chúng tôi" - bà Xa lạc quan.

Theo bà Trương Ngọc Giàu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại thủy hải sản Ngọc Giàu (tỉnh Cà Mau), bánh phồng tôm là một trong những sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng vào dịp Tết. Giá bán sỉ sản phẩm này của công ty chỉ 180.000 đồng/kg, bán lẻ 250.000 đồng/kg. Các cơ sở của công ty đã đóng gói bánh phồng tôm thành nhiều kích cỡ để người tiêu dùng dễ chọn lựa khi mua về dùng hay làm quà biếu người thân, bạn bè khi đến Cà Mau du lịch.

"Ngoài việc bán trực tiếp cho khách hàng, chúng tôi còn bán trên các trang mạng xã hội nên hiệu quả rất cao. Năm nay, hy vọng người tiêu dùng sẽ chi mạnh tay để hàng hóa phục vụ thị trường Tết bán được nhiều hơn năm trước" - bà Giàu kỳ vọng.

Trao đổi với phóng viên, một số cơ sở sản xuất - kinh doanh tôm khô, cá khô… trên địa bàn tỉnh Cà Mau khẳng định vào dịp Tết sẽ giữ nguyên giá bán như ngày thường để tri ân khách hàng. Các làng nghề đặc sản phát triển không chỉ mang lại lợi nhuận cho chủ cơ sở mà còn góp phần giải quyết việc làm, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở địa phương.

Các cơ sở sản xuất sản phẩm từ ba khía tại Cà Mau đang tăng tốc hoạt động để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết. Ảnh: VÂN DU

Cố gắng kìm giữ giá

Không như các làng nghề đặc sản ở Cà Mau, nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm phục vụ mùa Tết ở TP Cần Thơ tỏ ra lo lắng do chi phí nguyên liệu tăng cao, đầu ra lại chậm và khó dự báo khiến họ không khỏi băn khoăn.

Bà Trần Thị Phượng - chủ vựa khô Dũng Phượng tại xã Trần Đề, TP Cần Thơ - bày tỏ sự thận trọng trước vụ sản xuất dịp Tết Nguyên đán năm 2026. Khác với nhịp độ sản xuất tất bật thường thấy vào cuối năm, bà Phượng cho biết cơ sở của bà chỉ thực sự tập trung chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết sau khoảng một tháng nữa. Việc e dè này xuất phát từ những dự báo không mấy lạc quan về thị trường.

Cơ sở của bà Phượng vốn nổi tiếng với các loại đặc sản đa dạng như: khô mực, khô cá đù, khô cá lóc, khô cá chỉ vàng... Đây là một trong số ít cơ sở cung cấp đặc sản khô hắc cấy (cá đuôi đen) cao cấp, với mức giá dao động 6 - 6,5 triệu đồng/kg, dự kiến có thể tăng hơn trong vụ Tết. Dù sở hữu sản phẩm phong phú nhưng bà Phượng vẫn không giấu được nỗi lo. "Năm nay kinh tế vẫn còn khó khăn, không biết sức mua dịp Tết của người tiêu dùng sẽ ra sao?" - bà băn khoăn.

Cũng tại TP Cần Thơ, làng bánh tráng Thuận Hưng ở phường Thuận Hưng nổi tiếng từ lâu bởi sản phẩm chất lượng. Trong đó, cơ sở của bà Hà Thị Sáu là một trong những nơi sản xuất bánh tráng lớn tại đây. Chị Trần Thị Tiền, con bà Sáu, ưu tư: "Tết năm nay chưa biết sức mua thế nào vì đến giờ, đầu ra sản phẩm vẫn còn rất chậm so với mọi năm. Điều này khiến tôi và nhiều hộ trong làng nghề không khỏi lo lắng".

Chị Tiền cho biết chi phí nhiều nguyên liệu đầu vào như gạo, đường, sữa… năm nay đều tăng khiến giá thành sản xuất bánh tráng đội lên đáng kể. Thế nhưng, việc tăng giá bán sản phẩm thế nào vào dịp Tết lại là bài toán khó giải. "Khách hàng đã quen với mức giá cũ, nếu tăng thì e rằng sẽ càng khó bán hơn. Do đó, chúng tôi chỉ còn hy vọng sản phẩm được tiêu thụ thật nhiều vào dịp Tết để bù lại chi phí" - chị tính toán.

Ông Chương Văn Khanh - chủ cơ sở sản xuất khô mắm Út Anh ở cù lao Tân Lộc, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ - cũng trăn trở về giá thành sản phẩm. Dịp Tết này, ông dự kiến tăng sản lượng các mặt hàng như mắm cá tra, mắm cá linh, khô cá tra, cá tra tẩm ướp… để cố gắng kìm giữ giá.

"Dù nguyên liệu đầu vào năm nay tăng 10%-15% so với Tết năm ngoái, cơ sở chúng tôi vẫn quyết định giữ nguyên giá bán sản phẩm. Bởi lẽ, chúng tôi nhận thấy nhiều người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu, nếu sản phẩm tăng giá thì có thể dẫn đến tình trạng ế ẩm, mất khách. Thay vì tăng giá, cơ sở chọn cách tăng sản lượng bán ra để bù đắp chi phí đầu vào và duy trì doanh thu" - ông Khanh giải thích.

Làng nghề bánh tráng Thuận Hưng ở TP Cần Thơ. Ảnh: CA LINH

Sản phẩm OCOP tự tin Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết toàn tỉnh có 316 sản phẩm OCOP của 147 chủ thể. Tất cả chủ thể OCOP đều bảo đảm sản phẩm đủ điều kiện vệ sinh an toàn theo quy định. Năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia nhiều sự kiện xúc tiến thương mại; đưa 104 sản phẩm vào hệ thống siêu thị trong và ngoài tỉnh. Do đó, các sơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tự tin sẽ phục vụ tốt thị trường Tết với giá cả phải chăng, chất lượng bảo đảm.



