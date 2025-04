Lắng nghe dân, Quảng Nam sẽ không đặt tên xã, phường theo số thứ tự

Ngày 20-4, ông Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, xác nhận vừa ký công văn về việc đề xuất lại tên gọi đơn vị hành chính dự kiến sau sắp xếp - gửi Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhìn từ trên cao Ảnh: Cảnh December

Theo công văn do ông Lê Văn Dũng ký, ngày 18-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TU về sắp xếp, sáp nhập tổ chức đảng, đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, theo đó, dự kiến sẽ sắp xếp 233 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam thành 88 đơn vị hành chính cấp xã.

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình lấy ý cử tri, tại một số địa phương, cử tri có kiến nghị đặt tên theo các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương.

UBND tỉnh đề nghị các địa phương nghiên cứu tại điều 7, Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15 ngày 14-4-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 nêu trên, trong trường hợp có đề xuất tên gọi khác so với Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 18/4/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thì khẩn trương báo cáo về UBND tỉnh qua (Sở Nội vụ) trước 8 giờ ngày 21-4-2025 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 18-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII đã ban hành nghị quyết chính thức về việc sắp xếp, sáp nhập các tổ chức Đảng và đơn vị hành chính ở cả cấp xã và cấp tỉnh.

Theo đó, 233 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ được sắp xếp lại còn lại 88 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 12 phường và 76 xã).

Các xã, phường thuộc UBND huyện, thị xã trước đây, sau sắp xếp được lấy tên từ tên huyện ghép với số thứ tự, ví dụ như Núi Thành có 17 xã, thị trấn, sau sắp xếp còn 7 xã, gồm xã Núi Thành 1 đến xã Núi Thành 6 (riêng xã đảo Tam Hải giữ nguyên).

Thị xã Điện Bàn từ 20 xã, phường xuống còn 5 phường, gồm phường Điện Bàn 1 đến Điện Bàn 5 và 2 xã là Điện Bàn 6 và 7.

Riêng các xã, phường thuộc TP Tam Kỳ và Hội An sau sắp xếp lấy theo tên thành phố ghép với các hướng, gồm phường Tam Kỳ, Tam Kỳ Đông, Tam Kỳ Bắc, Tam Kỳ Nam; phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây. Xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An) được giữ nguyên.