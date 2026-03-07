HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Lắng nghe kỹ, hành động nhiều

Văn Hùng

Cử tri mong muốn và kỳ vọng bầu được những đại biểu Quốc hội khóa này đi nhiều hơn, lắng nghe kỹ càng, cầu thị, luôn thấu hiểu và luôn nói ít, hành động nhiều

Báo cáo đánh giá kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, tập huấn cho các ứng cử viên lần đầu đã được quan tâm, coi trọng. 

Ngay sau khi danh sách chính thức những người ứng cử được công bố, các ứng cử viên sẽ thực hiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo kế hoạch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổ chức 2 cuộc hội nghị bồi dưỡng cho người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó đặc biệt chú trọng hỗ trợ người ứng cử là phụ nữ và người dân tộc thiểu số; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tập huấn về xây dựng chương trình hành động, kỹ năng trình bày trước cử tri. Hoạt động này thể hiện đổi mới tư duy, điểm mới, tích cực trong hoạt động bầu cử quốc gia.

Tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên là hoạt động bình thường theo quy định, song đối với những người ứng cử lần đầu, trẻ tuổi, là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trình độ chuyên môn dưới đại học, không phải là đảng viên, họ ít nhiều cũng gặp bỡ ngỡ, khó khăn, nhất là với ai thiếu "hoạt ngôn", ít chia sẻ, giao tiếp, thuyết trình nơi đông người. Chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia thể hiện sự dân chủ, bình đẳng trong sinh hoạt chính trị; đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri bằng việc tổ chức thực chất các hội nghị tiếp xúc cử tri, không để việc tiếp xúc chỉ dừng ở mức hình thức. Đây là một trong những công đoạn quan trọng nhằm tăng cường sự hiểu biết, đồng thuận và trách nhiệm từ hai phía người ứng cử và cử tri.

Triển khai nghiêm túc, có chất lượng khâu này sẽ tạo cơ hội cho những ứng cử viên có lý tưởng dấn thân, cống hiến ở lớp người trẻ, nữ giới, người dân tộc thiểu số có sự trải nghiệm, cọ xát quý báu để trưởng thành và tăng khả năng trúng cử.

Hoạt động tiếp xúc cử tri là diễn đàn để cử tri và người tham gia ứng cử giao lưu, đối thoại, hỏi đáp trực tiếp, công khai, minh bạch, thẳng thắn. Hình thức vận động bầu cử luôn thu hút sự quan tâm, đánh giá của cử tri, được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Bầu cử Quốc hội khóa này sẽ áp dụng hệ thống số, có thêm nhiều tầng lớp tham dự các buổi tiếp xúc cử tri. Một trong những điểm mới của cuộc bầu cử là sự đa dạng hóa phương thức vận động bầu cử. Bên cạnh hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp, việc tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến cũng được cho phép với điều kiện bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin, an ninh mạng. Việc đa dạng hóa các phương thức giao lưu, đối thoại, tiếp xúc giữa ứng cử viên và cử tri nhất định nâng cao chất lượng phiếu bầu.

Mối quan hệ biện chứng giữa cử tri và các ứng cử viên mới, người được giới thiệu tái cử thể hiện ở lá phiếu có trách nhiệm cao của cử tri thông qua những thông tin mà họ được cơ quan, tổ chức cung cấp chính thức, đầy đủ, trung thực. Hơn thế, hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử rất có ý nghĩa để cử tri có thêm cơ sở thực tế cho lá phiếu của mình, nhất là khi được tiếp cận một cách "trực quan sinh động", hấp dẫn, giàu cảm xúc. Cử tri mong muốn và kỳ vọng sẽ bầu được những đại biểu Quốc hội khóa này đi nhiều hơn, lắng nghe kỹ càng, cầu thị, luôn thấu hiểu và luôn nói ít, hành động nhiều.


