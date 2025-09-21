HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ Âm nhạc

Lắng nghe thiên nhiên qua những giai điệu của Vivaldi

Yến Anh

(NLĐO)- Những giai điệu của Vivaldi và Beethoven đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc với bốn mùa xuân, hạ, thu đông

Tối 20-9 tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình hòa nhạc "Vivaldi và Beethoven" trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Thanh âm tinh hoa" do Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và NSND Bùi Công Duy tổ chức.

Lắng nghe thiên nhiên qua những giai điệu của Vivaldi - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ trong đêm hòa nhạc "Vivaldi và Beethoven"

Chương trình mở màn với bộ concerto nổi tiếng của Antonio Vivaldi: "Xuân" (La primavera, RV 269) và "Hạ" (L'estate, RV 315), được trình bày bởi nghệ sĩ violin Chương Vũ, tiếp nối là "Thu" (L'autunno, RV 293) và "Đông" (L'inverno, RV 297) do nghệ sĩ violin Đỗ Phương Nhi thể hiện, kết hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và concertmaster Tạ Khánh Linh, mang đến một không gian âm nhạc sống động, trọn vẹn và giàu cảm xúc.

Trong không gian phần I của buổi hòa nhạc, tiếng đàn violin của nghệ sĩ Chương Vũ mở màn với "Xuân" và "Hạ" như đưa khán giả vào hai bức tranh thiên nhiên đối lập. Ở "Xuân", âm sắc tươi sáng, rộn ràng như tiếng chim hót, như suối chảy, lan tỏa cảm giác trong trẻo và đầy sức sống. Nhưng ngay khi bước sang "Hạ", tiếng đàn lại trở nên căng thẳng và dồn nén, khắc họa sự oi nồng, mệt mỏi của ngày hè và rồi bùng nổ dữ dội trong cơn giông bão – vừa uyển chuyển vừa kịch tính. Qua cách diễn tấu tinh tế, Chương Vũ khiến người nghe cảm nhận rõ từng chuyển động nhỏ nhất của thiên nhiên.

Lắng nghe thiên nhiên qua những giai điệu của Vivaldi - Ảnh 2.

NSND Bùi Công Duy

Tiếp nối, nghệ sĩ Violin Đỗ Phương Nhi mang đến "Thu" và "Đông" với một sắc thái hoàn toàn khác. Ở "Thu", tiếng đàn ngân nga ấm áp, giàu màu sắc dân gian, gợi nên cảnh lễ hội mùa màng đầy hân hoan, rồi nhẹ nhàng đưa khán giả vào giấc ngủ say trong men rượu. Đến "Đông", âm thanh trở nên lạnh giá, sắc nét như những đợt gió buốt và mưa tuyết, nhưng cũng có những khoảnh khắc lắng dịu, tinh tế, khắc họa vẻ đẹp mong manh mà huyền ảo của mùa đông. Phong cách biểu diễn của Đỗ Phương Nhi giàu cảm xúc và giàu hình ảnh, như đưa cả khán phòng bước vào một hành trình trải nghiệm bốn mùa trọn vẹn.

Cả hai nghệ sĩ, mỗi người một cá tính âm nhạc riêng với câu chuyện của từng thế hệ, đã cùng nhau thổi hồn vào "Bốn mùa" của Vivaldi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, nơi khán giả không chỉ nghe bằng tai mà còn cảm nhận bằng tất cả giác quan.

Sang Phần II của chương trình, khán giả được thưởng thức bản "Concerto cho ba nhạc cụ Đô trưởng, Op. 56" của Ludwig van Beethoven – một trong những tác phẩm độc đáo nhất của ông, kết hợp tinh tế giữa chất giao hưởng và âm nhạc thính phòng.

Ba nghệ sĩ độc tấu – NSND, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, nghệ sĩ cello Denis Shapovalov và nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi – đã cùng nhau tạo nên một tam tấu đầy đối thoại, vừa rực rỡ, vừa sâu lắng.

Lắng nghe thiên nhiên qua những giai điệu của Vivaldi - Ảnh 3.

NSND Bùi Công Duy

Tiếng violin của Bùi Công Duy sáng rõ, thanh thoát; cello của Denis Shapovalov ấm áp, đầy nội lực; và piano của Lương Khánh Nhi tinh tế, linh hoạt. Ba nhạc cụ hòa quyện một cách hoàn hảo, xử lý những câu nhạc đầy thách thức với sự tinh tế, đồng thời thể hiện khả năng cảm nhận sâu sắc tinh thần tác phẩm.

Dưới sự dẫn dắt chuẩn xác và giàu cảm hứng của concertmaster NSƯT Đào Mai Anh và Nhạc trưởng Honna Tetsuji, toàn bộ dàn nhạc trở thành nền tảng vững chắc, tôn vinh trọn vẹn sự ăn ý và tài năng của bộ ba nghệ sĩ độc tấu.

Cuối chương trình, tất cả các nghệ sĩ cùng dàn nhạc mang đến tiết mục encore bùng nổ "Crazy Vivaldi" do nghệ sĩ Denis Shapovalov phối khí. Tiết mục sôi động, lạ tai và đầy nhịp điệu đã biến phần kết màn trở nên hoành tráng, tràn đầy năng lượng, để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.

Tin liên quan

Lãng mạn với Vivaldi...

Lãng mạn với Vivaldi...

ÂM NHẠC CỔ ĐIỂN.- Dàn nhạc Ensemble Matheus - Pháp, biểu diễn tại Nhạc viện TPHCM vào lúc 20 giờ ngày 13-10

