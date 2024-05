Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Bộ Công an và Hà Nội tới hiện trường vụ cháy 14 người tử vong

Sáng nay 24-5, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng phụ trách Bộ Công an... cùng nhiều lãnh đạo TP Hà Nội, Bộ Công an đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ trên phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo công tác khắc phục tại hiện trường vụ cháy

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tới hiện trường vụ cháy

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sau vụ cháy

Trong sáng nay 24-5, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực hiện trường vụ cháy ngôi nhà ở 5 tầng kết hợp kinh doanh trên phố Trung Kính khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24-5, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an, đã đến hiện trường vụ cháy để kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Đi cùng đoàn có Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và Giám đốc Công an TP Hà Nội.



Thượng tướng Trần Quốc Tỏ kiểm tra hiện trường vụ hỏa hoạn

Theo Công an TP Hà Nội, vào khoảng 0 giờ 46 phút ngày 24-5, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân; tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Hà Nội đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.



Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Hiện Giám đốc Công an TP đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Công an TP tham mưu cho Thành ủy, UBND TP chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình và cho thuê để ở nằm trong ngõ nhỏ cách mặt phố Trung Kính khoảng 200 m; ngõ 43/98/31, phố Trung Kính đã được thành lập điểm chữa cháy công cộng cách ngôi nhà xảy ra cháy khoảng 30 m. Quy mô nhà: Gồm 1 nhà 2 tầng, 1 tum bố trí sân phơi thoáng; 1 dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước); nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150 m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205 m2, phần diện tích còn lại khoảng 55 m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy được bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà. Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở/tổng số 13 phòng cho thuê, thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do khu dân cư, tổ dân phố tổ chức.