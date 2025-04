Lãnh đạo Công an Quảng Nam chúc mừng fanpage vượt 200.000 lượt theo dõi

Chiều 16-4, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã trao hoa chúc mừng Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh nhân dịp trang fanpage "Công an Quảng Nam" do đơn vị quản trị đạt mốc 200.000 lượt theo dõi trên Facebook.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Phòng An ninh Chính trị nội bộ

Fanpage "Công an Quảng Nam" được thành lập ngày 4-9-2020 với mục tiêu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an phục vụ nhân dân.

Sau gần 5 năm hoạt động, fanpage đã đăng tải hơn 8.000 tin, bài, video, góp phần hiệu quả vào công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời trực diện đấu tranh với thông tin tiêu cực trên mạng. Trang này cũng cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác về tình hình vi phạm pháp luật, cảnh báo các thủ đoạn tội phạm, giúp người dân nâng cao cảnh giác.

Tập thể Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam có thành tích xuất sắc trong quản lý, phát triển kênh Fanpage Công an Quảng Nam

Đặc biệt, fanpage đã kịp thời đăng tải kết quả đấu tranh, xử lý các vụ việc nóng, nhạy cảm liên quan đến an ninh trật tự, định hướng dư luận, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân.

Thông tin trên fanpage được kiểm duyệt chặt chẽ từ công an các đơn vị, địa phương, đảm bảo độ tin cậy cao. Đây còn là kênh tiếp nhận tố giác tội phạm hiệu quả qua email togiactoipham@quangnam.gov.vn. Rất nhiều vụ việc về ANTT tại địa phương đã được phát hiện, xử lý kịp thời nhờ nguồn tin từ nhân dân qua fanpage.

Với 65,1 triệu lượt xem, 3,8 triệu lượt tiếp cận (tăng gần 300% so với tháng 4-2024) và hàng chục ngàn lượt tương tác mỗi bài đăng, fanpage "Công an Quảng Nam" đã thể hiện sức ảnh hưởng lớn, trở thành kênh thông tin chính thống, tin cậy và tương tác cao với người dân.

Đại tá Vương Quốc Hội, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam

Đại tá Nguyễn Thành Long đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Phòng An ninh Chính trị nội bộ và Ban biên tập trang fanpage "Công an Quảng Nam" trong thời gian qua.

"Fanpage Công an Quảng Nam đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, "phủ xanh" thông tin tích cực, giúp người dân chủ động phòng ngừa với các loại tội phạm, nhất là hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây cũng là một địa chỉ để người dân phản ánh thông tin, tình hình về tội phạm. Qua nguồn tin của quần chúng, lực lượng công an đã xử lý kịp thời nhiều vụ việc liên quan ANTT" – đại tá Nguyễn Thành Long đánh giá.

Thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sẽ tập trung củng cố tổ biên tập, tăng cường kết nối với cơ sở, tiếp tục đổi mới phương pháp, ý tưởng truyền thông để nhân dân dễ dàng tiếp cận, tuyên truyền sâu rộng hơn.

Ông Hội cho biết đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao hơn để đưa fanpage Công an Quảng Nam thực sự trở thành kênh tuyên truyền chủ lực, là cầu nối hiệu quả giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới.