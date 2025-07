Chiều 31-7, tại Khu công nghiệp (KCN) Hậu cần cảng Tam Hiệp (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng), Công ty CP Indusvalley Chu Lai – thành viên của An An Hòa Group đã tổ chức lễ khởi công giai đoạn II dự án Khu nhà xưởng cho thuê Indusvalley Chu Lai.

Dự án là bước tiếp nối thành công của giai đoạn I, vốn đã được bàn giao cho Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology (CHLB Đức) từ tháng 10-2023.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại lễ khởi công giai đoạn II dự án Khu nhà xưởng cho thuê Indusvalley Chu Lai

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của dự án mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức.

"Lễ khởi công không chỉ là kết quả của quá trình hợp tác bền bỉ, mà còn mở ra một giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và môi trường giữa 2 quốc gia" - ông Hưng phát biểu.

Theo ông Hưng, Khu kinh tế mở Chu Lai đang dần khẳng định vị thế là cực tăng trưởng chiến lược của khu vực miền Trung, với quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và chính sách ưu đãi nổi bật. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn như THACO, Hyosung, An An Hòa và gần đây là Karcher, đang góp phần biến nơi đây thành trung tâm sản xuất, logistics và công nghệ cao, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng.

An An Hòa cũng đang đầu tư vào các khu công nghiệp sinh thái quy mô lớn tại TP Đà Nẵng

Giai đoạn II của dự án Indusvalley Chu Lai tiếp tục cung cấp các nhà xưởng cho thuê hiện đại, hướng đến mục tiêu phát triển các KCN thông minh, thân thiện với môi trường tại miền Trung.

Với quỹ đất công nghiệp hơn 70 ha, An An Hòa cung cấp dịch vụ cho thuê xưởng với mức giá từ 3,6 USD/m²/tháng, kèm theo gói dịch vụ trọn gói gồm: thiết kế, thi công, vận hành, hỗ trợ pháp lý, cấp phép môi trường và phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Hiện nay, An An Hòa cũng đang đầu tư vào các KCN sinh thái quy mô lớn như KCN Tam Anh – An An Hòa (435,8 ha), đồng thời mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực hỗ trợ công nghiệp, logistics, đô thị dành cho chuyên gia và chăm sóc sức khỏe. Mô hình đầu tư hạ tầng – dịch vụ khép kín đang góp phần tạo dựng một hệ sinh thái làm việc và sinh sống lý tưởng cho các nhà đầu tư.

Dự án Indusvalley Chu Lai sở hữu vị trí chiến lược trong khu vực Đông Nam Á, thuận lợi kết nối thông qua mạng lưới giao thông đa phương thức gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không. Cùng với hệ thống sân bay quốc tế (Chu Lai, Đà Nẵng), 4 cảng biển nước sâu và các tuyến giao thông huyết mạch, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững, xanh và hiện đại không chỉ cho khu vực miền Trung mà còn cho cả nước. Đây cũng là một phần trong định hướng thu hút đầu tư chọn lọc, nâng cao chất lượng FDI mà Đà Nẵng đang tích cực triển khai.