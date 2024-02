Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024), ngày 2-2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Dự lễ viếng có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; cùng với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương dự lễ viếng.

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại biểu các bộ, ngành Trung ương và thủ đô Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Tiếp đó, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".

Cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn, toàn diện mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 94 năm qua và coi đây là những bài học quý báu, nguồn cổ vũ to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của Lào. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu và thắng lợi mới, to lớn hơn nữa, xây dựng Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Nội dung điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn viết: Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng cùng ngày, tại thủ đô Phnom Penh, Đảng bộ tại Campuchia long trọng tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình kỷ niệm được tổ chức trang nghiêm dưới sự chủ trì của Đại sứ Nguyễn Huy Tăng - Bí thư Đảng ủy tại Campuchia, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện cấp ủy các chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.