Lãnh đạo Hội đồng Vàng Thế giới nhận định về thị trường vàng

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới, vừa trao đổi về nội dung liệu chính sách thuế quan của Mỹ có ảnh hưởng đến thị trường vàng.

Giá vàng đầu năm 2025 đã tăng đáng kể, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Giống như các giai đoạn trước, các yếu tố kinh tế vĩ mô như lo ngại về lạm phát và định hướng của chính sách tiền tệ đã neo giá vàng ở mức cao. Lần này, bên cạnh những lo ngại về địa chính trị và sự không chắc chắn liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ cũng đã góp phần làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Tại Việt Nam, trong khi giá vàng tăng có thể làm giảm nhu cầu vàng trang sức, nhu cầu về vàng như một khoản đầu tư có thể tiếp tục tăng với mong muốn bảo vệ chống lại lạm phát và sự bất ổn của thị trường.

Chính sách của Mỹ tác động tới thị trường vàng

Theo ông Shaokai Fan, chính sách thuế của Mỹ đã có tác động trực tiếp đến thị trường vàng toàn cầu, làm gia tăng sự quan tâm đến vàng của các nhà đầu tư nhằm phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất ổn. Các mức thuế này ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu thông qua gia tăng áp lực lạm phát, điều này cũng có thể dẫn đến nhu cầu về vàng tăng cao như một biện pháp bảo vệ tài sản, phòng ngừa rủi ro.

Trung Quốc có thể gia tăng việc mua vàng như một tài sản lưu trữ an toàn. Đối với Việt Nam, tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ có thể tiếp tục ảnh hưởng đến giá vàng, đồng thời có khả năng làm gián đoạn sự luân chuyển vàng, khi sự biến động giá ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng trong nước.

Ông đánh giá những lo ngại về thuế quan và tác động trên phạm vi rộng mà thuế quan có thể gây ra đối với tăng trưởng toàn cầu. Sự biến động do thuế quan gây ra trên các thị trường và thương mại toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu về vàng, khiến các tổ chức đầu tư và cá nhân tìm đến vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Đầu năm 2025, giá vàng tương lai trên sàn COMEX (Sàn giao dịch hàng hóa New York) bắt đầu có sự khác biệt so với giá vàng tại London, do nhu cầu vàng vật chất ở Mỹ tăng đáng kể do lo ngại từ các mức thuế tiềm năng. Điều này đã gây ra sự chênh lệch giá giữa thị trường vàng của Mỹ và vàng toàn cầu, đồng thời thu hút lượng lớn vàng vật chất đổ về Mỹ. Mặc dù tình hình này hiện đã lắng xuống, nhưng vẫn tiếp tục có những lo ngại về tác động của thuế quan đối với nguồn cung vàng hiện có ở Mỹ.

Ông cũng đánh giá sự biến động trong tỉ giá hối đoái của Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ có vai trò quan trọng đối với giá vàng. Việc đồng đôla Mỹ suy yếu là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất của vàng, cùng với sự gia tăng rủi ro về địa chính trị và việc cắt giảm lãi suất.

Đồng đôla Mỹ yếu hơn, dù là do lãi suất thấp hơn hoặc sự bất ổn chính sách, sẽ làm cho vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư như một tài sản lưu trữ giá trị. Đồng đôla Mỹ yếu hơn và lợi suất trái phiếu thấp hơn thường có lợi cho giá vàng.

Chính sách thuế quan của Mỹ đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng, do khả năng gây áp lực lạm phát và sự bất ổn toàn cầu gia tăng. Trong những môi trường như vậy, các nhà đầu tư thường tìm đến vàng để giảm thiểu rủi ro, mặc dù điều này có thể đi kèm với rủi ro về biến động giá trong ngắn hạn.

"Nhìn chung, mặc dù chính sách thuế quan thúc đẩy giá vàng tăng cao nhưng thuế cũng góp phần gây ra sự bất ổn trên thị trường, vì vậy, các nhà đầu tư cần theo dõi tình hình sát sao để quản lý rủi ro liên quan"- ông Shaokai Fan khuyến nghị.

Phản ứng thị trường khi vàng dự trữ chuyển sang Mỹ tăng

Sự bất ổn do chính sách thuế quan của Mỹ gây ra cũng có thể thúc đẩy nhu cầu vàng tại Việt Nam. Trong các điều kiện kinh tế không chắc chắn, vàng thường được coi là một tài sản lưu trữ an toàn. Vàng có một vị trí quan trọng và gắn bó đặc biệt trong văn hóa của người Việt Nam, có khả năng nhu cầu vàng trong nước sẽ tiếp tục tăng khi người tiêu dùng tìm kiếm sự ổn định trước những biến động kinh tế toàn cầu. Hành vi này tương đồng với các xu hướng trên toàn cầu, nơi các bất ổn địa chính trị và kinh tế làm tăng nhu cầu đối với vàng như một tài sản ổn định.

Sự di chuyển của vàng vật chất vào Mỹ đã ảnh hưởng đến nguồn cung vàng ở các thị trường khác, mặc dù quy mô và độ sâu của thị trường vàng toàn cầu vẫn có khả năng đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, với tình hình chính sách tiếp tục bất ổn trên toàn cầu, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng là điều mà các nhà đầu tư nên cân nhắc.

Việt Nam đang xem xét việc tự do hóa hơn nữa thị trường vàng bằng cách tăng hạn ngạch nhập khẩu. Điều này có thể cho phép nguồn cung vàng lớn hơn cho thị trường trong nước, đặc biệt trong các giai đoạn nhu cầu tăng cao do bất ổn toàn cầu.

Diễn biến của nguồn cung vàng toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi các mức thuế tiềm năng, dẫn đến sự xáo trộn ở một số thị trường địa phương. Những hạn chế áp dụng trên thị trường vàng ở Việt Nam có thể gây ra sự biến động lớn hơn về giá vàng trong nước so với các thị trường quốc tế.

"Vàng là tài sản được giao dịch trên toàn cầu, giá vàng được quyết định bởi các sự kiện và lực lượng kinh tế trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư Việt Nam nên tìm hiểu kỹ các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng và đánh giá loại công cụ tài chính liên quan đến vàng nào là phù hợp nhất với họ"- ông khuyến cáo.

Lời khuyên nào cho các nhà đầu tư?

Theo ông Shaokai Fan, vàng có thể đóng vai trò trong nhiều danh mục đầu tư như một cách để phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất ổn và cải thiện sự đa dạng hóa tài sản. Vàng từ lâu đã cho thấy hiệu suất tốt trong các giai đoạn bất ổn. Trong môi trường toàn cầu có nhiều bất ổn như hiện nay, Hội đồng Vàng Thế giới tin rằng tất cả các nhà đầu tư nên xem xét giá trị mà vàng có thể mang lại cho danh mục đầu tư của họ.

Sự trỗi dậy của các quỹ ETF vàng (quỹ hoán đổi danh mục) trong năm 2024, với dòng vốn đổ vào đạt 9,4 tỉ USD vào tháng 2 năm 2025, cho thấy sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư. Các quỹ ETF vàng đã có sự trở lại ấn tượng trong năm 2024, và xu hướng này có thể tiếp tục trong năm 2025, do lãi suất giảm, biến động thị trường và mối lo ngại liên tục về định hướng chính sách.