Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

T.Nga

(NLĐO)- Các cấp Công đoàn TP HCM đã tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 18-11, các đoàn công tác do Chủ tịch LĐLĐ TP HCM và các Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia TP HCM,  Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học sư phạm TP HCM… nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). 

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đã trân trọng gửi lời chúc mừng đến tập thể ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên các đơn vị giáo dục. Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cũng như tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ; chăm lo đời sống, vật chất tinh thần đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động nhà trường.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm, chúc mừng Trường Đại học Sư phạm TP HCM

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, Công đoàn phường Minh Phụng, TP HCM đã tổ chức Hội thi Nấu và Trang trí rau câu trong đội ngũ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn.

Hội thi thu hút sự tham gia của 17 Công đoàn cơ sở đến từ các đơn vị trường học trên địa bàn phường Minh Phụng. Bằng sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần đồng đội, các đội thi đã mang đến những tác phẩm rau câu nghệ thuật đầy màu sắc.

Kết quả, ban tổ chức đã trao 17 giải thưởng cho các đội. Trong đó, giải Nhất đã thuộc về Công đoàn Trường Tiểu học Hưng Việt.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 3.

Các đơn vị tham gia Hội thi Nấu và Trang trí rau câu nhân Ngày Nhà giáo VIệt Nam

Hội thi không chỉ là hoạt động kỷ niệm ý nghĩa mà còn là dịp để cán bộ, đoàn viên Công đoàn các trường học thể hiện tài năng, sự gắn kết, góp phần lan tỏa thông điệp đoàn kết trong cộng đồng.

Tin liên quan

LĐLĐ Khánh Hoà thăm, chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

LĐLĐ Khánh Hoà thăm, chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

(NLĐO)-Tại các trường, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà đã gửi lời chúc mừng, tri ân sâu sắc những đóng của đội ngũ những người làm giáo dục

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

(NLĐO) - Các cấp Công đoàn TP HCM đã tổ chức hàng loạt hoạt động chăm lo thiết thực để kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

LĐLĐ Khánh Hoà thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

(NLĐO)- Tới thăm, chúc mừng các đơn vị nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hoà mong muốn các trường và tổ chức Công đoàn ngành càng gắn bó, có nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động hơn

LĐLĐ TP HCM công đoàn cơ sở nhà giáo Việt nam Ngày Nhà giáo Việt Nam trường đại học Tôn Đức Thắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo