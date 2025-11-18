Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 18-11, các đoàn công tác do Chủ tịch LĐLĐ TP HCM và các Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia TP HCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học sư phạm TP HCM… nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đã trân trọng gửi lời chúc mừng đến tập thể ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên các đơn vị giáo dục. Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cũng như tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ; chăm lo đời sống, vật chất tinh thần đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động nhà trường.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm, chúc mừng Trường Đại học Sư phạm TP HCM

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, Công đoàn phường Minh Phụng, TP HCM đã tổ chức Hội thi Nấu và Trang trí rau câu trong đội ngũ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn.

Hội thi thu hút sự tham gia của 17 Công đoàn cơ sở đến từ các đơn vị trường học trên địa bàn phường Minh Phụng. Bằng sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần đồng đội, các đội thi đã mang đến những tác phẩm rau câu nghệ thuật đầy màu sắc.

Kết quả, ban tổ chức đã trao 17 giải thưởng cho các đội. Trong đó, giải Nhất đã thuộc về Công đoàn Trường Tiểu học Hưng Việt.

Các đơn vị tham gia Hội thi Nấu và Trang trí rau câu nhân Ngày Nhà giáo VIệt Nam

Hội thi không chỉ là hoạt động kỷ niệm ý nghĩa mà còn là dịp để cán bộ, đoàn viên Công đoàn các trường học thể hiện tài năng, sự gắn kết, góp phần lan tỏa thông điệp đoàn kết trong cộng đồng.