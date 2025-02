Lãnh đạo Quốc hội và Chủ nhiệm các Ủy ban sau kiện toàn

Chiều 18-2, Quốc hội đã bầu và thông qua Nghị quyết bầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Sau kiện toàn, lãnh đạo Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội là: Ông Nguyễn Khắc Định, ông Trần Quang Phương, ông Nguyễn Đức Hải, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Lê Minh Hoan và ông Vũ Hồng Thanh.



Toàn cảnh phiên họp tiến hành công tác nhân sự của Quốc hội chiều 18-2. Ảnh: Phạm Thắng

Các cơ quan của Quốc hội cũng có nhiều thay đổi sau hợp nhất, sáp nhập, gồm: Hội đồng Dân tộc, giữ nguyên tên gọi như hiện nay. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc là ông Y Thanh Hà Niê K'đăm

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là ông Hoàng Thanh Tùng.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính Ngân sách. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính là ông Phan Văn Mãi.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Ủy ban Xã hội. Ông Nguyễn Đắc Vinh là Chủ nhiệm Ủy ban này.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại được thành lập trên cơ sở hợp nhất một phần công tác đối ngoại vào Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Ông Lê Tấn Tới giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Tên gọi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Văn phòng Quốc hội giữ nguyên như hiện nay. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường là ông Lê Quang Huy.

Ông Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký Quốc hội, giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Hai ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội được nâng cấp lên ủy ban, gồm: Ủy ban Dân nguyện và Giám sát; Ủy ban Công tác đại biểu. Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát là ông Dương Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu là bà Nguyễn Thanh Hải.