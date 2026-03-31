Lãnh đạo Sở NN-MT TPHCM đề xuất quan trọng liên quan việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Chiều 31-3, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nội dung dự kiến sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Điểm tập kết rác trên đường Bình Quới, phường Bình Quới, TPHCM.

PGS-TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Khoa Môi trường Trường Đại học Tài nguyên – Môi trường Hà Nội, cho biết Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực từ 1-1-2022) qua 4 năm triển khai, chưa mang lại hiệu quả trong việc phân loại rác thải tại nguồn.

Chất thải rắn sinh hoạt được phân thành 3 loại: chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, nguyên tắc phân loại này chưa thực sự hợp lý.

Theo bà Hạnh, chất thải thực phẩm chiếm từ 40% đến 60% tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt nhưng nhiều địa phương không có hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý loại chất thải này. Cụ thể, có đến 13/34 tỉnh, thành không có hạ tầng xử lý riêng cho chất thải thực phẩm.

"Thậm chí, hiện nay chưa có tỉnh nào thực hiện được phân loại rác thải thành 3 loại theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ có thí điểm" - bà Hạnh nói.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cho rằng việc tái chế chất thải thực phẩm (làm phân bón, thức ăn chăn nuôi...) cần phải đáp ứng công nghệ mới nhưng không phải địa phương nào cũng đủ điều kiện thực hiện.

Bên cạnh đó, việc phân loại tại nguồn đến nay vẫn chưa thực hiện được, dẫn đến việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhất là đốt rác gặp khó khăn.

Từ thực tiễn xử lý chất thải hiện nay, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM chọn phương án phân loại thành 2 nhóm: chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải rắn sinh hoạt khác.

Bên cạnh đó, cần phân quyền cho các tỉnh, thành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt.