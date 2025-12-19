Ngày 19-12, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết hội đồng chuyên môn đã có kết luận về quá trình thăm khám, theo dõi, chăm sóc đối với bệnh nhi con của sản phụ N.T.D. tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Hội đồng chuyên môn kết luận không có sai sót trong quá trình chăm sóc bệnh nhi

Theo vị này, người nhà của bệnh nhi từng đăng tải thông tin bức xúc về Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trên mạng xã hội nên Sở Y tế đã chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để đưa ra kết luận chính thức.

Hội đồng chuyên môn cấp cơ sở gồm: đại diện lãnh đạo Sở Y tế, chuyên gia đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, qua quá trình nghiên cứu hồ sơ bệnh án, các tài liệu liên quan, ý kiến chuyên môn của các thành viên và thảo luận công khai, hội đồng chuyên môn kết luận không có sai sót chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình khám, theo dõi và chăm sóc đối với con của sản phụ N.T.D. tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Toàn bộ quá trình chẩn đoán và điều trị đối với bệnh nhi này được kết luận không chậm trễ.

Trước đó, một tài khoản Facebook đăng tải câu chuyện về việc đưa vợ đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để sinh con trai đầu lòng vào ngày 7-11.

Nội dung đăng tải thông tin cho rằng sau khi xuất viện 10 giờ, bé trai xuất hiện dấu hiệu bất thường như nôn rất nhiều dịch vàng và xanh sau khi bú mẹ. Gia đình đưa bé nhập viện tại bệnh viện khác ở Đắk Lắk rồi chuyển viện đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM để phẫu thuật, điều trị…

Phản hồi nội dung trên mạng xã hội, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho rằng quá trình chăm sóc tại bệnh viện, bệnh nhi sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường và được hướng dẫn tái khám khi có dấu hiệu bất thường.

Sau đó, bệnh nhi điều trị tại một cơ sở y tế khác và chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM với chẩn đoán xoắn ruột trên nền bệnh lý bẩm sinh, ruột xoay bất toàn cần phẫu thuật điều trị. Đến nay, bé đã được phẫu thuật tháo xoắn thành công, không có hoại tử ruột, không cắt ruột.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã báo cáo và đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thành lập hội đồng chuyên môn để có kết luận khách quan.