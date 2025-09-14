Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk biểu dương cháu trai dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk biểu dương cháu trai dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án

Cao Nguyên

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương sự mưu trí, dũng cảm của cháu trai cứu bạn trong vụ thảm án và đề nghị hỗ trợ để cháu có điều kiện học tập.

Sáng 14-9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đã tổ chức thăm viếng, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án 3 người chết, gây rúng động dư luận.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk biểu dương cháu trai dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thiên Văn biểu dương sự mưu trí, dũng cảm của cháu T.C.K.

Tại đây, ông Văn đã gặp gỡ cháu T.C.K. (SN 2013, hàng xóm của các nạn nhân) để động viên, biểu dương sự mưu trí, dũng cảm của cháu. 

Cháu K. là người đã mở cửa để bạn là Trần Tấn P. (SN 2012) kịp thời chạy trốn vào nhà và kiên quyết không mở cửa khi tên sát nhân đe dọa.

Ông Văn cho biết sau khi tìm hiểu mới biết hoàn của cháu K. quá éo le. Cha mẹ bỏ đi từ khi cháu còn nhỏ, 2 chị em (chị sinh năm 2012) ở với bà nội, nhưng bà bị tai biến, đau ốm thường xuyên.

Do đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị lãnh đạo địa phương tổ chức biểu dương, khen thưởng hành động dũng cảm, mưu trí của cháu K. Qua đó, kịp thời động viên, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội, đặc biệt đối với các cháu học sinh, thiếu niên.

Ngoài ra, ông Văn cũng yêu cầu chính quyền địa phương trao đổi với nhà trường xem xét hỗ trợ hoặc trao học bổng để cháu K. có điều kiện học tập tốt nhất. 

"Cháu đã học tốt rồi, dù khó khăn đi nữa thì vẫn phải vươn lên để sau này trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội" – ông Văn nhắn nhủ.

Trước hoàn cảnh éo le của cháu K. ông Văn đã sử dụng số tiền 3 triệu đồng của cá nhân để "thưởng nóng" cho cháu.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 13-9, cháu P. và các thanh viên trong gia đình bị Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chém loạn xạ.

Dù bị thương rất nặng nhưng cháu P. đã cố gắng trèo qua bức tường cao phía sau nhà rồi xuống nhà cháu K. kêu cứu.

Đêm khuya, nghe tiếng kêu cứu của bạn, cháu K. chạy ra mở cửa, đưa bạn vào nhà trong tình trạng bị thương rất nặng, người bê bết máu.

Khi cháu K. khi vừa đưa được P. vào nhà, ông Thuận đã lao đến đập cửa nhưng cháu đã kịp thời chốt cửa, kiên quyết không mở, dù bị đe dọa.

"Đến khoảng 2 giờ sáng, khi nhìn thấy có công an phía ngoài, cháu đã mở cửa ra kêu cứu và nhờ công an đưa bạn P. đi cấp cứu" - K. kể lại.

Em P. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sức khỏe hồi phục tốt.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ ngày 13-9, sau khi sử dụng ma túy đá, Thuận đã mang theo hung khí đến nhà vợ là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất).

Tại đây, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị H.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (con trai riêng chị H.) bị thương nặng. 

Tin liên quan

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm viếng các nạn nhân trong vụ thảm án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm viếng các nạn nhân trong vụ thảm án

(NLĐO) - Ngoài việc tổ chức tăng lễ chu toàn cho các nạn nhân trong vụ thảm án, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu giúp đỡ các cháu nhỏ thời gian tới

CLIP: Lời khai ban đầu của nghi phạm gây ra vụ thảm án ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Cho rằng bị vợ và gia đình đối xử tệ, sau khi sử dụng ma túy, đối tượng đã mang hung khí tới nhà sát hại 3 người, đâm 1 người trọng thương để trả thù.

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy

(NLĐO) - Khi bị đối tượng vừa giết 3 người kề dao vào cổ đe dọa, người phụ nữ bình tĩnh ứng xử tình huống nên không bị tấn công.

thảm án ở Đắk Lắk biểu dương UBND tỉnh Đắk Lắk sự mưu trí, dũng cảm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo