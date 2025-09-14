Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk biểu dương cháu trai dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án

Sáng 14-9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đã tổ chức thăm viếng, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án 3 người chết, gây rúng động dư luận.

Ông Nguyễn Thiên Văn biểu dương sự mưu trí, dũng cảm của cháu T.C.K.

Tại đây, ông Văn đã gặp gỡ cháu T.C.K. (SN 2013, hàng xóm của các nạn nhân) để động viên, biểu dương sự mưu trí, dũng cảm của cháu.

Cháu K. là người đã mở cửa để bạn là Trần Tấn P. (SN 2012) kịp thời chạy trốn vào nhà và kiên quyết không mở cửa khi tên sát nhân đe dọa.

Ông Văn cho biết sau khi tìm hiểu mới biết hoàn của cháu K. quá éo le. Cha mẹ bỏ đi từ khi cháu còn nhỏ, 2 chị em (chị sinh năm 2012) ở với bà nội, nhưng bà bị tai biến, đau ốm thường xuyên.

Do đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị lãnh đạo địa phương tổ chức biểu dương, khen thưởng hành động dũng cảm, mưu trí của cháu K. Qua đó, kịp thời động viên, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội, đặc biệt đối với các cháu học sinh, thiếu niên.

Ngoài ra, ông Văn cũng yêu cầu chính quyền địa phương trao đổi với nhà trường xem xét hỗ trợ hoặc trao học bổng để cháu K. có điều kiện học tập tốt nhất.

"Cháu đã học tốt rồi, dù khó khăn đi nữa thì vẫn phải vươn lên để sau này trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội" – ông Văn nhắn nhủ.

Trước hoàn cảnh éo le của cháu K. ông Văn đã sử dụng số tiền 3 triệu đồng của cá nhân để "thưởng nóng" cho cháu.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 13-9, cháu P. và các thanh viên trong gia đình bị Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chém loạn xạ.

Dù bị thương rất nặng nhưng cháu P. đã cố gắng trèo qua bức tường cao phía sau nhà rồi xuống nhà cháu K. kêu cứu.

Đêm khuya, nghe tiếng kêu cứu của bạn, cháu K. chạy ra mở cửa, đưa bạn vào nhà trong tình trạng bị thương rất nặng, người bê bết máu.

Khi cháu K. khi vừa đưa được P. vào nhà, ông Thuận đã lao đến đập cửa nhưng cháu đã kịp thời chốt cửa, kiên quyết không mở, dù bị đe dọa.

"Đến khoảng 2 giờ sáng, khi nhìn thấy có công an phía ngoài, cháu đã mở cửa ra kêu cứu và nhờ công an đưa bạn P. đi cấp cứu" - K. kể lại.

Em P. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sức khỏe hồi phục tốt.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ ngày 13-9, sau khi sử dụng ma túy đá, Thuận đã mang theo hung khí đến nhà vợ là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất).

Tại đây, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị H.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (con trai riêng chị H.) bị thương nặng.