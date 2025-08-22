HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi mong muốn mang nhiều sữa hơn đến trẻ em vùng cao

T.Trực

(NLĐO) – Trong chương trình sữa đậu nành học đường, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi mong muốn có thêm nhiều sữa cho trẻ vùng cao, vùng sâu.

Sáng 22-8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Công ty Sữa đậu nành Việt Nam và Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam khởi động chương trình sữa đậu nành học đường năm học 2025 – 2026, với thông điệp "Trao dinh dưỡng lành, gieo mầm tương lai xanh".

Đây là năm thứ 10 Chương trình sữa đậu nành học đường được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai.

Trong 9 năm qua, chương trình đã trao tặng hơn 13,3 triệu hộp sữa đậu nành Fami cho hơn 898.000 học sinh, tại hơn 1.600 trường ở 19 địa phương trong cả nước, với tổng giá trị hỗ trợ 48,6 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi mong muốn mang nhiều sữa hơn đến trẻ em vùng cao- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị liên quan phát động chương trình Sữa đậu nành học đường năm học 2025-2026

Năm học 2024 – 2025, chương trình đã hỗ trợ gần 12.500 học sinh tại 33 trường tiểu học và THCS của 20 xã thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Lào Cai và Yên Bái. Đã có hơn 753.000 hộp sữa đậu nành Fami Canxi, trị giá gần 3,5 tỉ đồng, được trao tặng cho học sinh. Riêng tại Quảng Ngãi, chương trình đã hỗ trợ gần 4.400 học sinh, góp phần đáng kể vào việc cải thiện tầm vóc trẻ em.

Chương trình sữa đậu nành học đường là một hành trình ý nghĩa, kết hợp chăm sóc sức khỏe cho trẻ em với giáo dục bảo vệ môi trường thông qua việc thu gom, tái chế vỏ hộp sữa. Chương trình sẽ tiếp tục triển khai trong năm học 2025 – 2026 tại 4 tỉnh: Quảng Ngãi, Lai Châu, Đắk Lắk và Quảng Trị.

Dự kiến, chương trình sẽ trao tặng hơn 970.000 hộp sữa đậu nành, trị giá 4,5 tỉ đồng, đến học sinh; tiếp tục hành trình 10 năm mang nguồn dinh dưỡng lành mạnh từ thực vật đến trẻ em khó khăn vùng sâu, vùng xa.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum (cũ), nhiều xã cách trung tâm hành chính Quảng Ngãi rất xa, có nơi gần 400 km; đời sống người dân còn khó khăn, trẻ em thiếu thốn nhiều mặt.

"Thời gian tới, tôi mong Ban tổ chức chương trình quan tâm hơn nữa đến trẻ em vùng sâu, vùng xa… tiếp tục hành trình ý nghĩa, góp phần nâng cao tầm vóc thế hệ tương lai, mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng", bà Ngọc nhấn mạnh.

Tin liên quan

Hay uống sữa đậu nành, da thay đổi bất ngờ khi đi nắng

Hay uống sữa đậu nành, da thay đổi bất ngờ khi đi nắng

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy protein đậu nành chứa isoflavone có thể tác động đến làn da rất thần kỳ.

Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam tặng hơn 400.000 hộp sữa Fami Canxi

Ngày 25-10, Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam đã phối hợp với Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tổ chức Lễ khởi động chương trình "Dinh dưỡng cân bằng cho thế hệ tương lai" tại tỉnh Sóc Trăng.

Vinasoy tặng 25 tỉ đồng cho Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam

(NLĐO)- Kỷ niệm 25 năm thành lập, Vinasoy đã công bố tầm nhìn, sứ mệnh mới và ủng hộ 25 tỉ đồng cho Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam.

tỉnh Quảng Ngãi trẻ em vùng cao Hội Chữ thập đỏ quỹ khuyến học trường tiểu học chăm sóc sức khỏe bảo vệ môi trường ban tổ chức
