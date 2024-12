Lãnh đạo TP HCM thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội

Ngày 21-12, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024).

Theo đó, đoàn do ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng TP HCM; đoàn do ông Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP HCM đến thăm Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Lữ đoàn 125.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Dương Ngọc Hải đến thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng TP HCM

Tại Bộ đội Biên phòng TP HCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Dương Ngọc Hải ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của lực lượng Biên phòng TP HCM trong những năm qua. Các hoạt động này đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực cảng, biển biên giới.

Ông Dương Ngọc Hải bày tỏ mong muốn Bộ đội Biên phòng TP HCM sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, giúp dân; góp phần xây dựng TP HCM ngày càng phát triển.

Tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP HCM Ngô Minh Châu nhấn mạnh đây là đơn vị hàng đầu của cả nước về tiếp nhận và xuất khẩu hàng hóa, đem lại lợi ích kinh tế rất lớn cho TP HCM.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP HCM Ngô Minh Châu thăm, chúc mừng Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Nhân dịp này, ông Ngô Minh Châu chúc lãnh đạo, chỉ huy, sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ và người lao động của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và ngày càng gặt hái được nhiều thắng lợi mới.

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, cho biết đơn vị luôn tri ân sự quan tâm, đùm bọc của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân TP HCM. Điều này đã giúp cho Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ngày càng trưởng thành và phát triển như ngày nay.

Đại tá Nguyễn Văn Phương cũng khẳng định trong thời gian sắp tới, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ tiếp tục tập trung phát triển đột phá về ứng dụng công nghệ 4.0, đưa cảng Cát Lái tiếp tục là một cảng lớn nhất, hiện đại hơn, tốt hơn như mong đợi của lãnh đạo TP HCM.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP HCM Ngô Minh Châu thăm, chúc mừng Lữ đoàn 125

Thăm Lữ đoàn 125, ông Ngô Minh Châu gửi lời chúc mừng đến toàn bộ các cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ, chiến sĩ lữ đoàn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Đại tá Nguyễn Đình Lịch, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 gửi lời cảm ơn đến với đoàn đã đến thăm, động viên, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125. Đồng thời, bày tỏ sự biết ơn với TP HCM đã luôn quan tâm và giúp đỡ về nhân lực, vật lực, tinh thần. Đây là điều quan trọng để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 có thể yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách quan trọng bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đại tá Nguyễn Đình Lịch khẳng định sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.