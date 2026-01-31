HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lãnh đạo TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

P.Anh - C.Hường - A.My - H.Trân

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đã tự chuẩn bị và trao 30 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Đông

Ngày 30-1, Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Dũng (nguyên Phó Tiểu ban Tổ chức, Thư ký Công đoàn Ban Cải tạo Nông nghiệp Thành ủy TP HCM), đợt ngày 3-2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đến dự và trao Huy hiệu Đảng. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM thăm hỏi sức khỏe và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Dũng. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng to lớn và vẻ vang của bà Nguyễn Thị Dũng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Lãnh đạo TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Dũng. Ảnh: PHAN ANH

Cùng ngày, tại phường Bình Lợi Trung, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - dự lễ và trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên Nguyễn Thị Hồng - nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty Thương nghiệp quận Bình Thạnh. Tại phường An Đông, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - đến dự lễ và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đợt này, Đảng ủy phường An Đông có 30 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Đặc biệt, trong số đó có 1 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là bà Đào Thị Hạnh (SN 1928).

Cùng ngày, Đảng ủy phường Bình Đông tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 29 đảng viên. Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức. Đặc biệt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đã tự chuẩn bị và trao 30 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Đông.

Cũng trong ngày, phường Tân Định tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên; phường Phú Nhuận tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 36 đảng viên; phường Tăng Nhơn Phú tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 52 đảng viên. 

