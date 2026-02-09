Lãnh đạo TPHCM thăm doanh nghiệp và chăm lo cho người lao động khó khăn

Chiều 9-2, Đoàn công tác của LĐLĐ TP do ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Tết cho doanh nghiệp và người lao động khó khăn tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo).

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, thông tin với người lao động Công ty TNHH PouYuen Việt Nam về hoạt động chăm lo Tết của Công đoàn TP

Tại chuyến thăm, LĐLĐ TP đã chúc Tết, tặng quà cho doanh nghiệp và trao 50 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Thanh Nhân nhìn nhận với quy mô lớn và hiện sử dụng gần 41.000 lao động, sự phát triển ổn định của doanh nghiệp thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.

Ông cũng đánh giá cao sự phối hợp của doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở trong việc ổn định quan hệ lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách cũng như trong các hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động tại đơn vị, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại buổi thăm doanh nghiệp và người lao động ở Công ty TNHH PouYuen Việt Nam

Lãnh đạo LĐLĐ TP cũng cảm ơn đội ngũ đoàn viên - lao động đã luôn hăng hái, tích cực trong lao động sản xuất, qua đó có điều kiện chăm lo cho cuộc sống của mình, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và TP.

Ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh với đặc thù của TPHCM là có nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp, thu hút số lượng lớn người lao động ngoại tỉnh đến làm việc và đa phần cuộc sống còn nhiều khó khăn, hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động luôn là một trong những nội dung trọng tâm được LĐLĐ TP quan tâm thực hiện, nhất là vào dịp Tết đến, xuân về. Do đó, kế hoạch chăm lo Tết đã sớm được LĐLĐ TP xây dựng và bố trí nguồn lực để thực hiện.

Đại diện Công ty TNHH PouYuen Việt Nam nhận quà Tết do LĐLĐ TPHCM trao tặng

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng quà Tết cho công nhân khó khăn ở Công ty TNHH PouYuen Việt Nam

Tết 2026, Công đoàn TP chăm lo cho khoảng 350.000 đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, LĐLĐ TP còn tổ chức các hoạt động thiết thực như tặng vé máy bay, tàu, xe cho người lao động về quê đón Tết; chăm lo cho con đoàn viên - lao động khó khăn. Đặc biệt, Tết năm nay, LĐLĐ TP còn chú trọng chăm lo cho lao động nữ khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo và đoàn viên có gia đình ở các tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ trong năm qua.

"Những phần quà tuy nhỏ nhưng đậm tính nhân văn, thể hiện nỗ lực của tổ chức Công đoàn trong việc chia sẻ, động viên nhằm mang đến sự ấm áp cho người lao động khi Tết đến. Qua đó gửi gắm mong muốn đoàn viên - lao động sẽ có một cái Tết vui tươi và có thêm nhiều năng lượng tích cực trong năm mới để tiếp tục làm việc nhằm có cuộc sống ngày càng tốt hơn" - ông Nhân bày tỏ.

Bà Nguyễn Kim Loan - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng quà và động viên - lao động khó khăn ở Công ty TNHH Lạc Tỷ

Đại diện những lao động được chăm lo tại chương trình, chị Diệc Thúy Nguyên đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những tình cảm, sự quan tâm chăm lo của LĐLĐ TP, Công ty và Công đoàn cơ sở đối với người lao động. "Sự quan tâm, chăm lo của Công đoàn và doanh nghiệp giúp chúng tôi có thêm niềm tin, động lực để yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp" - chị Nguyên bày tỏ.

Đại diện Ban Giám đốc Công ty TNHH Lạc Tỷ cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của LĐLĐ và Hội LHPN TPHCM dành cho người lao động tại đơn vị

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của LĐLĐ và Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho nữ công nhân - lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo tại Công ty TNHH Lạc Tỷ (phường An Lạc). Tại chuyến thăm, ban tổ chức đã động viên, thăm hỏi và trao 17 phần quà cho người lao động. Mỗi phần quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà.