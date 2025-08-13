HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Lãnh đạo UBND TP HCM cùng Tập đoàn Becamex xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Thanh Thảo

(NLĐO) - Becamex đang định hướng phát triển theo mô hình các khu công nghiệp sinh thái, cộng sinh công nghiệp, hạ tầng hoàn chỉnh với nhiều giá trị gia tăng.

Chiều 13-8, đoàn công tác của TP HCM do ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, dẫn đầu đã tham dự chương trình Diễn đàn doanh nghiệp TP HCM và thành phố Busan.

Hoạt động này nhằm thúc đẩy kết nối giao thương tại khu vực Busan.

Lãnh đạo UBND TP HCM và Becamex thúc đẩy đầu tư tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tập đoàn Becamex và doanh nghiệp Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ

Tại đây, Tập đoàn Becamex (doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP HCM) đã giới thiệu về hạ tầng khu công nghiệp của TP HCM sau sáp nhập.

Với vai trò là nhà phát triển công nghiệp hàng đầu của tỉnh Bình Dương (cũ), Becamex đang định hướng phát triển theo mô hình các khu công nghiệp sinh thái, cộng sinh công nghiệp, hạ tầng hoàn chỉnh với nhiều giá trị gia tăng.

Lãnh đạo UBND TP HCM và Becamex thúc đẩy đầu tư tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại diễn đàn

Trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn doanh nghiệp, Tập đoàn Becamex cũng đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các tập đoàn của Hàn Quốc bao gồm:

Tổng Công ty cảng Busan (BPA): Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực phát triển hạ tầng cảng; kết nối logistics và chuỗi cung ứng; phát triển khu vực vùng sâu và các dự án công nghiệp; chuyển đổi số và hệ sinh thái công nghiệp thông minh; hệ thống cảng thông minh, thân thiện với môi trường.

Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH): Thực hiện "Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị” để tăng cường quan hệ hợp tác giữa các bên trên cơ sở hợp tác chính phủ với chính phủ (G2G), nhằm xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh tiêu biểu của Việt Nam.

Đồng thời quy định nội dung hợp tác giữa các bên để cụ thể hóa và thúc đẩy Dự án UGPP liên quan đến phát triển đô thị thông minh và khu công nghiệp theo quy hoạch phát triển đô thị thông minh của TP HCM

Công ty LS Electric (LSE): Hợp tác phát triển kỹ thuật và triển khai các giải pháp Nhà máy thông minh tại Việt Nam như Digital Twin, MES, Hệ thống Quản lý kho, AMR/AGV, Hệ thống Kiểm tra bằng thị giác máy...

Tin liên quan

Becamex IDC kiến nghị 4 vấn đề đến lãnh đạo TP HCM

Becamex IDC kiến nghị 4 vấn đề đến lãnh đạo TP HCM

(NLĐO) - Tổng Công ty Becamex IDC kiến nghị UBND TP HCM tiếp tục phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13...

Becamex IDC liên tục 5 năm đứng đầu Top 10 công ty bất động sản công nghiệp uy tín

(NLĐO) - Becamex IDC không chỉ phát triển các khu công nghiệp đơn thuần mà còn xây dựng một hệ sinh thái khép kín, tạo ra giá trị gia tăng lớn

Becamex IDC là nhà phát triển bất động sản số 1 năm 2024

(NLĐO) - Tổng Công ty Becamex IDC là đơn vị 4 năm liên tiếp đứng đầu Top 10 công ty bất động sản công nghiệp uy tín năm 2024

