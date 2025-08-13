Chiều 13-8, đoàn công tác của TP HCM do ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, dẫn đầu đã tham dự chương trình Diễn đàn doanh nghiệp TP HCM và thành phố Busan.

Hoạt động này nhằm thúc đẩy kết nối giao thương tại khu vực Busan.

Tập đoàn Becamex và doanh nghiệp Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ

Tại đây, Tập đoàn Becamex (doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP HCM) đã giới thiệu về hạ tầng khu công nghiệp của TP HCM sau sáp nhập.

Với vai trò là nhà phát triển công nghiệp hàng đầu của tỉnh Bình Dương (cũ), Becamex đang định hướng phát triển theo mô hình các khu công nghiệp sinh thái, cộng sinh công nghiệp, hạ tầng hoàn chỉnh với nhiều giá trị gia tăng.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại diễn đàn

Trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn doanh nghiệp, Tập đoàn Becamex cũng đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các tập đoàn của Hàn Quốc bao gồm:

Tổng Công ty cảng Busan (BPA): Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực phát triển hạ tầng cảng; kết nối logistics và chuỗi cung ứng; phát triển khu vực vùng sâu và các dự án công nghiệp; chuyển đổi số và hệ sinh thái công nghiệp thông minh; hệ thống cảng thông minh, thân thiện với môi trường.

Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH): Thực hiện "Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị” để tăng cường quan hệ hợp tác giữa các bên trên cơ sở hợp tác chính phủ với chính phủ (G2G), nhằm xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh tiêu biểu của Việt Nam.

Đồng thời quy định nội dung hợp tác giữa các bên để cụ thể hóa và thúc đẩy Dự án UGPP liên quan đến phát triển đô thị thông minh và khu công nghiệp theo quy hoạch phát triển đô thị thông minh của TP HCM

Công ty LS Electric (LSE): Hợp tác phát triển kỹ thuật và triển khai các giải pháp Nhà máy thông minh tại Việt Nam như Digital Twin, MES, Hệ thống Quản lý kho, AMR/AGV, Hệ thống Kiểm tra bằng thị giác máy...