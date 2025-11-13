Lãnh đạo UBND TP HCM thăm nhạc sĩ Trần Long Ẩn

Ngày 13-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ đã cùng Đảng ủy phường Bình Phú, TP HCM đến thăm nhạc sĩ Trần Long Ẩn (đảng viên Chi bộ khu phố 28, phường Bình Phú)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ thăm hỏi sức khỏe nhạc sĩ Trần Long Ẩn

Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố và chính sách nhân ái, nghĩa tình của Đảng ủy phường Bình Phú đối với đảng viên lớn tuổi trên địa bàn phường.

Đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Thọ đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, mong ông giữ gìn sức khỏe để tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn và vun đắp nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc Việt.

Lãnh đạo UBND TP và phường Bình Phú thăm nhạc sĩ Trần Long Ẩn

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn năm nay 82 tuổi (50 tuổi Đảng), dù tuổi cao, sức yếu song ông vẫn minh mẫn với phong thái chân tình, gần gũi.

Ông sinh ngày 29-9-1944 ở Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sài Gòn. Là nhạc sĩ lớn lên từ phong trào ca hát của sinh viên - học sinh Sài Gòn trước năm 1975 như: phong trào "Du Ca Việt Nam", "Hát cho đồng bào tôi nghe"…

Trong sự nghiệp sáng tác, ông đã có nhiều ca khúc được yêu thích như: Người mẹ Bàn Cờ, Đi qua vùng cỏ non, Một đời người một rừng cây, Đàn sáo Hậu Giang, Đêm thành phố đầy sao, Xin làm người hát rong…

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP HCM và đạt nhiều giải thưởng cao quý.