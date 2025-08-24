HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Lãnh Thanh tiết lộ "cởi đồ" không lên giường... mà lên đồng

Minh Khuê

(NLĐO) - Lãnh Thanh thường biết đến với nhiều vai diễn trong các phim xã hội hiện đại, nay hóa thân thầy pháp.

Lãnh Thanh hạnh phúc khi có cơ hội thay đổi hình tượng trên màn ảnh rộng

Buổi giao lưu, giới thiệu phim "Khế ước bán dâu" đã diễn ra tối 23-8 tại Vạn Hạnh Mall. Dàn diễn viên gồm: Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Trà My, Tuyết Anh có mặt tại sự kiện. Đạo diễn Lê Văn Kiệt, NSND Trung Anh, NSND Minh Châu vắng mặt.

Dàn diễn viên trong phim mặc hỷ phục Việt tinh xảo, tái hiện lễ rước dâu giữa cô dâu Nguyễn Thị Nhài (Lâm Thanh Mỹ đóng) và chú rể Vũ Thế Định (Hữu Vi đóng) trong phim.

Lãnh Thanh tiết lộ "cởi đồ" không lên giường mà lên đồng - Ảnh 1.

Cô dâu Nguyễn Thị Nhài và chú rể Vũ Thế Định tại sự kiện giao lưu

Ngoài công bố trailer (video clip quảng bá), phim còn phát video ca nhạc (MV OST) đặc biệt "Mong một lần yêu thương".

Tại buổi giao lưu, nam diễn viên Lãnh Thanh cho biết rất hạnh phúc khi có cơ hội tham gia "Khế ước bán dâu" - một bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Thục Linh.

Anh cho biết đây cũng là dịp để thoát khỏi những hình ảnh cũ trong những phim tình cảm xã hội hiện đại thường gắn với hình ảnh yêu hận tình thù, tạo sự mới mẻ với khán giả.

"Lần này, nhân vật của tôi "cởi đồ" không phải để "lên giường" mà là để "lên đồng". Tôi cũng được thể hiện những cảnh gắn liền với chiều sâu văn hóa và tín ngưỡng dân gian" - Lãnh Thanh chia sẻ.

Lãnh Thanh tiết lộ "cởi đồ" không lên giường mà lên đồng - Ảnh 2.

Lãnh Thanh trải lòng về vai diễn

Lãnh Thanh kể về vai diễn

Để nhập vai, nam diễn viên tiết lộ đã áp dụng nhiều phương pháp đặc biệt, từ việc dậy sớm lúc 6 giờ sáng để chạy bộ 5km trong cái lạnh miền Bắc, đến thói quen tắm nước lạnh vào buổi tối. Nam diễn viên thậm chí còn lựa chọn cách cởi trần ngồi thiền giữa trời lạnh, kết hợp với việc bắt ấn để cảm nhận rõ hơn trạng thái tâm linh của nhân vật.

Lâm Thanh Mỹ và những trải nghiệm lần đầu thể hiện trong điện ảnh

Nữ diễn viên trẻ Lâm Thanh Mỹ trải lòng về vai nữ chính Nhài - 17 tuổi. "Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi đóng cùng bạn diễn nam trong mối quan hệ vợ chồng. Nhân vật Nhài mang đến cho tôi nhiều ấn tượng và sự mới mẻ" - Lâm Thanh Mỹ nhận định.

Một trong những cảnh khiến nữ diễn viên xúc động nhất là cảnh hát ru. Lâm Thanh Mỹ kể tập hát rất kỹ, có lần ghi âm để cả đoàn nghe thử thì bất ngờ bật khóc ngay trong lúc ghi âm.

Lãnh Thanh tiết lộ "cởi đồ" không lên giường mà lên đồng - Ảnh 3.

Lâm Thanh Mỹ ngoài đời đã 20 tuổi nhưng nhân vật cô thủ diễn chỉ 17 tuổi

Lãnh Thanh tiết lộ "cởi đồ" không lên giường mà lên đồng - Ảnh 4.

Lãnh Thanh tiết lộ "cởi đồ" không lên giường mà lên đồng - Ảnh 6.

Dàn diễn viên của "Khế ước bán dâu" cùng nhà văn Thục Linh (mặc đầm xanh)

Lâm Thanh Mỹ hát ru

Nhân vật Nhài trải qua cảnh lấy chồng, sinh con… nên cô phải trưởng thành hơn về mặt tâm lý để hóa thân trọn vẹn nhân vật.

Nam chính Hữu Vi bày tỏ xúc động khi xem lại trailer, phân đoạn nhân vật Nhài của Thanh Mỹ cất tiếng hát ru. Anh cho rằng đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lần hợp tác này.

"Khế ước bán dâu" thuộc thể loại cổ trang tâm linh - kì bí, xoay quanh nhân vật Nhài - một cô dâu trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ và vô tình bị cuốn vào một "khế ước" kinh hoàng với quỷ dữ. Phim ra rạp từ 12-9.

Trước khi diễn ra buổi giao lưu, giới thiệu, đoàn phim đã tổ chức "Ngày hội cổ trang", chào đón khán giả tham gia trải nghiệm "chuẩn bị cưới" phong cách cổ trang thú vị: Trải nghiệm được nghệ nhân vấn tóc, cài trâm, mặc thử Việt phục tinh xảo…

Bên cạnh đó, khán giả còn được tự tay têm trầu cánh phượng, hay chăm chút từng nét vẽ trên chiếc quạt cổ trang.

