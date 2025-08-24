Vì sao Phương Mỹ Chi chiến thắng tại Em xinh say hi?

Phương Mỹ Chi vượt ải 2025! Chiến thắng “Em xinh say hi” và chinh phục Sing!Asia: Hành trình không tưởng!

Phương Mỹ Chi chiến thắng Em xinh say hi

Kết quả này, không bất ngờ với khán giả theo dõi chương trình Em xinh say hi. Với cá nhân Phương Mỹ Chi, đây là phần thưởng cho những nỗ lực vượt trội của cô trong thời gian qua. Với giới chuyên môn, kết quả này là xứng đáng vì những thể hiện gấp đôi nỗ lực thời điểm Phương Mỹ Chi tham gia Em xinh say hi. Bởi lẽ, cùng thời điểm nỗ lực cho Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi còn tham gia sân chơi châu Á Sing!Asia 2025. Quay cuồng với những buổi diễn, tập luyện và thi thố, Phương Mỹ Chi cùng ê kíp của mình đã có một sự đầu tư mà nhìn vào, bất cứ ai cũng phải thừa nhận.

Hơn hết, Phương Mỹ Chi chinh phục khán giả, giới chuyên môn bài bài tính khôn ngoan khi tham gia sân chơi Em xinh say hi hay Sing!Asia 2025. Tại chương trình Sing!Asia 2025, Phương Mỹ Chi khiến khán giả và ban giám khảo quốc tế bất ngờ với phần trình diễn mang đậm bản sắc dân tộc – "Buôn Trăng" không chỉ là cuộc thi, mà còn là sự khởi đầu cho hành trình mang văn hoá Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Và trong hành trình này, DTAP và Phương Mỹ Chi chọn không rời xa bản sắc văn hoá, mà dùng chính tiếng hát bội đặc trưng của Bình Định để kể chuyện, tiếng đàn nhạc cụ truyền thống kết hợp múa võ để kết nối như một lời khẳng định đi đâu cũng là người Việt, mang bản sắc văn hoá Việt.

Là những người trẻ lớn lên trong nền âm nhạc hiện đại, nhưng DTAP và Phương Mỹ Chi khẳng định rằng: muốn tiến xa hơn, phải nhớ đến nguồn gốc mình thuộc về. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu đã phải có định hướng rõ ràng trong việc đưa văn hoá Việt Nam ra quốc tế không phải bằng cách hô hào, mà bằng việc bản thân mình phải kể được những câu chuyện mà mình thực sự hiểu, thực sự trân quý nó.

Từ chất liệu hát bội Bình Định đến hơi thở truyền thống của vùng đất Quy Nhơn qua hình ảnh thuyền trăng – tất cả đều được giữ gìn trong bài nhạc. Âm nhạc không chỉ được phối lại để phù hợp với sân khấu quốc tế, mà còn giữ được tinh thần âm nhạc truyền thống qua những điểm nhấn hiện đại, mạnh mẽ và đầy cảm xúc. Với DTAP làm nhạc không chỉ là sáng tạo, làm nhạc còn để giữ gìn bản sắc – để truyền thống không chỉ được lưu truyền qua lời truyền miệng hay trang sách.

Âm nhạc hiện đại mang bản sắc văn hoá Việt: DTAP và hành trình 6 năm đưa dân ca vươn tầm quốc tế!

Phương Mỹ Chi hoàn toàn xứng đáng

Âm nhạc hiện đại mang bản sắc văn hoá Việt Nam đã luôn là kim chỉ nam cho hành trình của DTAP trong suốt 6 năm nay. "Việc đồng hành định hướng và phát triển âm nhạc cùng Phương Mỹ Chi – một đại diện nổi bật cho dòng nhạc dân ca – là cơ hội để chúng tôi tiếp tục lan tỏa giá trị truyền thống qua lăng kính đương đại, và mang nó vươn xa đến bạn bè quốc tế. Trong những lần hợp tác cả hai bên đều giữ tinh thần giữ gìn cội nguồn, đồng thời tìm kiếm hướng đi mới phù hợp để đưa âm nhạc dân tộc tiến gần hơn với bạn bè quốc tế", DTAP nói.

"Hành trình của Chi chỉ mới bắt đầu thôi và DTAP rất mong muốn sẽ mang được thật nhiều hình thức văn hoá nghệ thuật cũng như cội nguồn của dân tộc mình đến với quý vị khán giả và bạn bè quốc tế để thấy rằng âm nhạc dân tộc Việt Nam rất là phong phú, rất là hay cũng như rất là thú vị", DTAP nói thêm. Với Sing!Asia hay Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi và DTAP đều đã cấy lên tiếng nói của chính mình với màu sắc âm nhạc dân tộc trong hơi thở âm nhạc đương đại. Dù chọn hướng âm nhạc dân tộc nhưng vẫn đảm bảo tính chọn lọc, để hòa quyện với yếu tố hiện đại, tiếp cận thị hiếu toàn cầu để bài hát dễ chạm và được lan toả tốt hơn.

Vì sự tính toán khôn ngoan của mình, không có lý do gì Phương Mỹ Chi lại không được tôn vinh.

Kết quả do khán giả bình chọn Dựa vào số bình chọn của khán giả, 10 Em Xinh có bình chọn cao nhất trong số 16 Em Xinh Say Hi được công bố là: Miu Lê, Phương Mỹ Chi, LAMOON, Lâm Bảo Ngọc, 52Hz, Phương Ly, Bích Phương, LyHan, Orange và Pháo. - "Best 5" - Nhóm nhạc tân binh toàn năng: Bích Phương, Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange, LAMOON - Á quân Em Xinh Say Hi: LyHan (626,303 lượt bình chọn) - Quán quân Em Xinh Say Hi: Phương Mỹ Chi (779,290 lượt bình chọn) Kết quả Giải thưởng do các Em xinh, nhà sản xuất bình chọn - Best hit - Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất trên các nền tảng: Không Đau Nữa Rồi của đội 52Hz, Châu Bùi, Mỹ Mỹ, Orange. Ca khúc này đạt được 1 tỷ lượt nghe trên các nền tảng. - Best Leader - Giải đội trưởng yêu thích nhất: Bích Phương, cô nhận 26/30 phiếu bầu từ dàn Em xinh - The Best Music Creative Artist - Em Xinh sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất: 52Hz - The Best Transformation - Em xinh thay đổi ấn tượng nhất: Phương Ly - The Best Performance - Em Xinh trình diễn ấn tượng nhất: Ánh Sáng Aza- The Best Group Performance - Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất: Liên minh 2 Chung kết Em xinh say hi đánh dấu màn hội tụ đầy đủ của dàn Em xinh sau một mùa hè sôi động. 29 thí sinh đã cùng nhau "cháy" hết mình trên sân khấu, mang đến những tiết mục hoành tráng, được đầu tư chỉn chu cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Chỉ có một trường hợp vắng mặt là Em Xinh 52Hz do gia đình có tang sự.



