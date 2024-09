Lào Cai: 51 người thương vong, mất tích, 46 xã bị cô lập

Theo tổng hợp báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, đến 6 giờ ngày 10-9, mưa lũ, sạt lở, lũ quét đã làm 19 người chết (7 người tại thị xã Sa Pa; 2 người tại huyện Văn Bàn; 6 người tại huyện Bắc Hà; 4 người tại huyện Si Ma Cai); 11 người bị mất tích (1 người tại thị xã Sa Pa; 10 người tại huyện Bát Xát); 21 người bị thương (15 người tại thị xã Sa Pa; 5 người tại huyện Bát Xát, 1 người tại huyện Bắc Hà).

Mưa lũ khiến TP Lào Cai bị ngập sâu

Toàn tỉnh Lào Cai có 4.067 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Nhiều khu vực của TP Lào Cai, huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà bị ngập, các huyện đang tiếp tục thống kê xác định mức độ thiệt hại.

Tại Lào Cai hiện có 46 xã, 85 thôn đang bị cô lập do đường giao thông bị ngập nước, sạt lở (huyện Bát Xát 12 xã, huyện Bảo Thắng 10 xã, huyện Bảo Yên 11 xã, huyện Bắc Hà 6 xã, huyện Văn Bàn 3 xã…).

Về sản xuất nông nghiệp, có 1.200 ha lúa, gần 760 ha ngô, hoa màu và 32,77 ha thủy sản bị thiệt hại. Ngoài ra, cá thương phẩm bị chết, lũ cuốn trôi do vỡ ao, bể là 390,8 tấn cùng với 41 ha cây trồng hàng năm (sắn) bị thiệt hại.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, mưa còn tiếp tục xảy ra từ ngày 10 đến 12-9, mực nước trên sông Hồng, sông Chảy tiếp tục dâng lên. Để công tác ứng phó kịp thời, có hiệu quả; Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục cập nhật diễn biến thời tiết, thiên tai để thông tin kịp thời đến người dân.

Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường lực lượng để hỗ trợ người dân đang bị mắc kẹt trong nhà do nước ngập sâu, nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Trường hợp vượt quá khả năng cần báo cáo cấp trên để huy động lực lượng tăng cường nhằm đảm bảo công tác sơ tán, di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.