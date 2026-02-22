HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lập biên bản đối tượng xúc phạm nhân phẩm chỉ huy công an xã

CA LINH

(NLĐO) - Phát trực tiếp trên mạng với nội dung xúc phạm chủ huy công an xã, một đối tượng ở Vĩnh Long bị đề xuất xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 22-2, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Cái Nhum đã mời đương sự Đ.N.T (ngụ xã Tân Long Hội) lên làm việc liên quan đến hành vi phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook với nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Lập biên bản đối tượng xúc phạm nhân phẩm chỉ huy Công an xã tại Vĩnh Long - Ảnh 1.

Công an xã Cái Nhum mời làm việc đương sự Đ.N.T

Trước đó, vào ngày 9-2, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Cái Nhum phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp có nội dung xúc phạm uy tín của Công an xã Cái Nhum và danh dự, nhân phẩm của chỉ huy công an xã.

Công an xã Cái Nhum xác định đương sự T. là người trực tiếp thực hiện hành vi nên mời lên làm việc.

Hành vi của đương sự đã vi phạm vào điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27-1-2022 và Nghị định 211/2025/NĐ-CP ngày 25-7-2025 của Chính phủ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an xã Cái Nhum đã lập biên bản vi phạm hành chính, củng cố hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND xã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với T.

Tin liên quan

Xử phạt người lên Facebook xúc phạm CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Xử phạt người lên Facebook xúc phạm CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ

(NLĐO)- Sử dụng mạng xã hội Facebook đăng bình luận xúc phạm hình ảnh cán bộ CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh, một thanh niên bị xử phạt

Yêu cầu nghiêm túc nhìn nhận về phát ngôn xúc phạm phụ nữ Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc yêu cầu nghiêm túc nhìn nhận về phát ngôn xúc phạm phụ nữ Việt Nam sau phát biểu của Chủ tịch huyện Jindo.

Xác minh ô tô có bảng đèn LED hiện dòng chữ xúc phạm công an

(NLĐO)- Tài xế điều khiển ô tô có bảng đèn LED chạy dòng chữ xúc phạm công an khai rằng điều này xảy ra do người khác dùng phần mềm can thiệp

Vĩnh Long xúc phạm công an xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo