Lập biên bản đối tượng xúc phạm nhân phẩm chỉ huy công an xã

Ngày 22-2, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Cái Nhum đã mời đương sự Đ.N.T (ngụ xã Tân Long Hội) lên làm việc liên quan đến hành vi phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook với nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an xã Cái Nhum mời làm việc đương sự Đ.N.T

Trước đó, vào ngày 9-2, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Cái Nhum phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp có nội dung xúc phạm uy tín của Công an xã Cái Nhum và danh dự, nhân phẩm của chỉ huy công an xã.

Công an xã Cái Nhum xác định đương sự T. là người trực tiếp thực hiện hành vi nên mời lên làm việc.

Hành vi của đương sự đã vi phạm vào điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27-1-2022 và Nghị định 211/2025/NĐ-CP ngày 25-7-2025 của Chính phủ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an xã Cái Nhum đã lập biên bản vi phạm hành chính, củng cố hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND xã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với T.