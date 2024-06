Lập công ty “ma” để đưa hàng lậu từ Pháp về Việt Nam

Phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy

Ngày 7-6, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ Trần Kim Hoàn (SN 1972, trú Đô Lương, Nghệ An) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy", thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng lớn gồm 1 kg ketamine, 2.110 viên thuốc lắc.

Theo đó, vào tháng 3-2024, Công an quận Hải Châu phát hiện một nhóm đối tượng ngoại tỉnh thường xuyên đến địa bàn TP Đà Nẵng tiếp xúc với các đối tượng có nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Lượng lớn ma túy là tang vật vụ án

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là nhận ma túy trực tiếp từ bên Lào về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, sau đó thuê người vận chuyển vào địa bàn TP Đà Nẵng tiêu thụ.

Đến ngày 6-6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Trần Văn Tám – Trưởng Công an quận - và thượng tá Nguyễn Hùng Lâm – Phó trưởng Công an quận, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP tiến hành bắt quả tang đối tượng Trần Kim Hoàn khi đang đang lưu trú tại 1 khách sạn trên địa bàn phường Bình Hiên (quận Hải Châu).

Đối tượng Trần Kim Hoàn

Đồng thời, công an thu giữ 1 kg ketamine, 2.110 viên thuốc lắc cùng một số tang vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh, Hoàn khai nhận được 1 đối tượng người Lào thuê vận chuyển số ma túy trên vào Đà Nẵng và được trả tiền công là 20 triệu đồng.

Trần Kim Hoàn là đối tượng cộm cán, có 2 tiền án về tội "Đánh bạc" và 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Sáng 7-6, Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi và Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Văn Duy đã đến chúc mừng và thưởng nóng Công an quận Hải Châu 30 triệu đồng.