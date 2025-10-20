HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lý tưởng sống

Lấp đầy "khoảng trống thông tin"

VĂN HÙNG

Bất chấp sự nở rộ của các nền tảng mạng xã hội, thông tin của những cơ quan báo chí chính thống luôn được bạn đọc và người dân tin cậy

Thời gian qua, mạng xã hội cũng như một số kênh truyền thông đã liên tục đưa nhiều thông tin về hoạt động sản xuất - kinh doanh của một doanh nghiệp lớn tại nước ta. Đáng chú ý, trong đó có nhiều thông tin thất thiệt, thiếu tích cực về hoạt động của doanh nghiệp này và cá nhân những lãnh đạo ở đây.

Bước đi cần thiết

Sau thời gian khá dài không phản hồi, cách đây không lâu, doanh nghiệp này đã thông báo khởi kiện một loạt cá nhân, tổ chức, đơn vị truyền thông đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc, vu khống, quy kết, bôi nhọ danh dự cá nhân lãnh đạo và doanh nghiệp.

Lấp đầy "khoảng trống thông tin" - Ảnh 1.

Hội nghị về báo chí chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số, do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ở khu vực phía Bắc Ảnh: TƯ LIỆU

Trong lúc "khoảng trống thông tin" liên quan đang khiến nhiều người băn khoăn, ngờ vực, thông báo nêu trên lập tức mang lại tín hiệu bước đầu tích cực, góp phần lấp dần "khoảng trống" ấy. Động thái của doanh nghiệp này được dư luận và cộng đồng doanh nghiệp đồng cảm, tán thành; được xem là bước đi cần thiết thể hiện tinh thần "thượng tôn pháp luật".

Động thái của doanh nghiệp nêu trên cũng thể hiện tư duy mới; thể hiện sự chuyên nghiệp cần thiết, không thể thiếu trong một nhà nước pháp quyền, tôn trọng sự thật, tôn trọng sự công bằng về sản xuất - kinh doanh. Điều đó càng có ý nghĩa khi Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang được triển khai quyết liệt.

Nhìn rộng hơn ở các góc độ khác như kinh tế - xã hội, đời sống người dân..., việc lấp đầy "khoảng trống thông tin" cũng hết sức cần thiết. Với lĩnh vực truyền thông, vấn đề này quan trọng không kém. Xã hội hiện đại với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học - công nghệ và các loại hình, nền tảng truyền thông đa phương tiện nên thông tin luôn ngập tràn. Trong thế giới phẳng ấy, việc tiếp nhận, phân biệt thật - giả, đánh giá độ tin cậy, chính xác của thông tin là không hề dễ dàng.

Không để hình thành "khoảng trống nhận thức"

Bất chấp sự nở rộ của các nền tảng mạng xã hội, thông tin của những cơ quan báo chí chính thống luôn được bạn đọc và người dân tin cậy.

Do đó, nếu báo chí chính thống không hoặc chưa kịp đáp ứng nhu cầu thông tin chính đáng của người dân, của bạn đọc, thì "khoảng trống thông tin" xuất hiện. Nếu tình trạng này chậm được khắc phục, "khoảng trống thông tin" sẽ dần tạo ra "khoảng trống nhận thức" cùng những ứng xử, hành vi sai lệch, thiếu tích cực.

Thực tế, các thế lực thù địch thường tập hợp, khai thác triệt để những thông tin tiêu cực trong đời sống xã hội. Từ đó, chúng thêu dệt, thổi phồng, xuyên tạc, bóp méo... để kích động dư luận, hòng làm xói mòn niềm tin của người dân. Do đó, để góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cần tăng cường đăng tải những thông tin tích cực.

Đáng chú ý, nếu một vấn đề nào đó về chủ trương, chính sách đang còn có những thắc mắc, ý kiến trái chiều, thì các thế lực thù địch thường xem đây là cơ hội để triệt để lợi dụng, khai thác, bịa đặt. Khi đó, nếu cơ quan chức năng chủ động giải thích, làm rõ, giải tỏa những băn khoăn, thắc mắc thì sẽ giúp lấp đầy "khoảng trống thông tin"; chặn đứng ý đồ không tốt của những kẻ chống phá.

"Mọi lý thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi", điều đó gợi nhắc chúng ta hãy đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng cả lý luận lẫn thực tiễn mới đạt hiệu quả cao. Chúng ta cần phải thông tin một cách chủ động, nhanh nhạy, kịp thời trước những thông tin sai lệch, gây bất lợi cho công cuộc phát triển đất nước nói chung, ảnh hưởng đến lợi ích người dân và doanh nghiệp nói riêng. 

Thông tin chính thức, chính thống góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin vững chắc của người dân, của xã hội đối với Đảng và Nhà nước.

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV - khai mạc hôm nay, 20-10, hàng loạt nội dung quan trọng, sát sườn với thực tiễn phát triển đất nước sẽ được trình bày, thảo luận, thống nhất thông qua, trong đó có nhiều dự án luật. Những thông tin chính thức, chính thống về nhiều vấn đề thiết thực, quan trọng sẽ được kịp thời cung cấp cho người dân thông qua hệ thống báo chí, truyền thông. Những "khoảng trống thông tin", nếu có, sẽ được lấp đầy; không để hình thành những "khoảng trống nhận thức" cản trở công cuộc vươn mình của đất nước.


