Ngày 2-3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã lập hồ sơ, xem xét xử lý vụ 4 mẹ con nghi nhảy cầu Đông Trù (phường Thượng Thanh, quận Long Biên).



Lực lượng chức năng tìm kiểm tung tích 4 mẹ con người phụ nữ. Ảnh: P.D.

Theo Công an TP Hà Nội, sáng 1-3, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có một ôtô mang BKS 88A... dừng đỗ trên cầu Đông Trù nhưng không thấy người bên trong hoặc trông giữ xe. Người dân nghi có người nhảy cầu tự tử nên báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy sau đó đã điều động lực lượng cứu nạn cứu hộ và lực lượng Cảnh sát 113 Long Biên tổ chức xác minh thông tin và tìm kiếm.

Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác định chị N.T.T.H. (trú tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là người điều khiển chiếc xe ôtô trên, chở 3 con trai đến cầu Đông Trù. Sau đó, 4 mẹ con xuống xe bỏ đi, mục đích là chị H. muốn dọa chồng chứ không có ý định nhảy cầu tự tử. Chị H. đã gọi điện báo cho gia đình chồng biết 4 mẹ con vẫn an toàn.

Dưới góc độ pháp lý, theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), hành vi của người vợ điều khiển xe ôtô dừng đỗ trên cầu, để lại thư tuyệt mệnh cũng như 4 đôi dép trên cầu là những thông tin giả. Hành vi của người vợ đã vi phạm điểm c, khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình.

Theo đó, người vợ có thể bị xử phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền". Ngoài ra, người vợ còn có thể bị xử phạt về hành vi dừng đỗ xe ôtô trên cầu, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Bên cạnh đó người có hành vi đỗ xe ôtô trên cầu còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.