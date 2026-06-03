Lập nhóm Telegram chuyên phát tán ảnh, video đồi trụy để thu tiền người xem

Ngày 3-6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 2003, trú tại tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Nguyễn Tiến Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số nhóm Telegram chuyên phát tán văn hóa phẩm đồi trụy để thu lợi bất chính.

Ngày 30-5, Đội Điều tra thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệu tập Nguyễn Tiến Đức lên làm việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định để có tiền chi tiêu cá nhân, Đức đã tạo lập, quản trị các nhóm Telegram mang tên "LUIS BÁN NHÓM VIP 18" và "Kênh HSSV". Đối tượng sử dụng các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy để quảng cáo, lôi kéo người tham gia, sau đó thu tiền từ 250 đến 400 ngàn đồng/người thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng để được truy cập, xem nội dung trong các nhóm kín.

Các nhóm Telegram do Đức quản trị có hàng trăm thành viên tham gia, cơ quan công an đã làm rõ nhiều trường hợp trả phí để truy cập nội dung đồi trụy. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ, trích xuất khoảng 5GB dữ liệu điện tử liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.