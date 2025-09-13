HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Lật mặt 8" vươn ra 4 châu lục

Kim Ngân

(NLĐO) - “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” sẽ ra rạp quốc tế từ ngày 18-9, trở thành bộ phim Việt đầu tiên phát hành rộng rãi ở 4 châu lục.

Phim điện ảnh “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” (tựa tiếng Anh: "Face Off 8: Embrace of Light") do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn và Minh Hà sản xuất, sẽ chính thức ra rạp quốc tế từ ngày 18-9. Đây là bộ phim Việt đầu tiên phát hành rộng rãi tại 4 châu lục, đánh dấu cột mốc quan trọng cho điện ảnh Việt trên hành trình vươn ra thế giới.

Theo lịch phát hành, "Lật mặt 8" sẽ chiếu tại Mỹ, Úc, New Zealand, Cộng hòa Czech và Slovakia từ ngày 18-9. Ngày 19-9, phim ra rạp tại Canada, Anh, Scotland, Na Uy, Thụy Điển; ngày 20-9 tại Pháp, Bulgaria; ngày 3-10 tại Nhật Bản, Ba Lan; và ngày 9-10 tại Đức. Như vậy, tác phẩm sẽ lần lượt hiện diện tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á.

"Lật mặt 8" vươn ra 4 châu lục - Ảnh 1.

Lịch chiếu phim "Lật mặt 8" tại 4 châu lục

Ở phần thứ 8, câu chuyện xoay quanh Tâm (Đoàn Thế Vinh) - một chàng trai 17 tuổi đam mê âm nhạc tại miền Trung đầy nắng gió. Tuy nhiên, ước mơ nghệ thuật của cậu bị kìm hãm bởi những kỳ vọng và quan điểm truyền thống khắt khe từ người cha - ông Phước (Long Đẹp Trai). Bộ phim không chỉ khai thác mối quan hệ gia đình, bạn bè, ước mơ tuổi trẻ mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn: hãy dám làm và sống hết mình để không phải nuối tiếc.

Tiếp nối thành công từ 7 phần trước, Lý Hải tiếp tục đầu tư mạnh về bối cảnh, kỹ thuật quay và đặc biệt là những cảnh oneshot ấn tượng.

Dàn diễn viên trải dài từ gạo cội đến gương mặt trẻ mang đến sự gắn kết và nhiều cảm xúc, giúp bộ phim lọt top 5 phim ăn khách nhất Việt Nam năm 2025.

Đây cũng là phần phim đặc biệt kỷ niệm 10 năm ra mắt thương hiệu điện ảnh “Lật mặt”.

"Lật mặt 8" vươn ra 4 châu lục - Ảnh 2.

Dàn diễn viên chính phim "Lật mặt 8"

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa, đạo diễn Lý Hải chia sẻ: “Tôi luôn mong tác phẩm của mình có thể quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Dù đóng góp còn nhỏ bé nhưng tôi hy vọng có thể mang tình yêu với dải đất hình chữ S đến nhiều khán giả hơn”.

Với bước tiến này, “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” không chỉ khẳng định sức hút của dòng phim thương mại Việt mà còn mở ra cánh cửa mới để điện ảnh nước nhà tự tin chinh phục thị trường quốc tế.

Tin liên quan

Đằng sau doanh thu trăm tỉ của "Lật mặt 8"

Đằng sau doanh thu trăm tỉ của "Lật mặt 8"

(NLĐO) - Bên cạnh việc vượt mốc doanh thu 227 tỉ đồng, “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” cũng cho thấy tâm huyết của Lý Hải với thông điệp nhân văn gửi đến thế hệ trẻ.

Lý Hải kể ước mơ thần tượng trong "Lật mặt 8"

(NLĐO) - Lý Hải tung ra video clip đầu tiên của phim "Lật mặt 8: Vòng tay nắng", hé lộ câu chuyện về người trẻ ước mơ thành thần tượng.

Lý Hải - Minh Hà và thương hiệu "Lật mặt"

Qua 8 phần của phim "Lật mặt", khán giả đã chứng kiến sự tiến bộ trong quá trình làm phim của Lý Hải

Lật mặt 8 Lý Hải - Minh Hà phim điện ảnh quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo