Lật tẩy bí mật sau những cửa hàng thời trang quanh chợ Hàn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lật tẩy bí mật sau những cửa hàng thời trang quanh chợ Hàn

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Hơn 1.000 sản phẩm nghi hàng giả, giá trị trên 1 tỉ đồng vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại các cửa hàng thời trang quanh chợ Hàn, Đà Nẵng.

Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã đồng loạt triển khai kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh thời trang tại trung tâm thành phố, phát hiện và thu giữ hơn 1.000 sản phẩm nghi hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với tổng giá trị ước tính trên 1 tỉ đồng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường đấu tranh, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tổ chức kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh quanh khu vực chợ Hàn – phường Hải Châu. 

Đây là địa điểm tập trung đông khách du lịch, đồng thời được xem là “điểm nóng” tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm.

Lật tẩy bí mật sau những cửa hàng thời trang quanh chợ Hàn - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát kinh tế kiểm tra các cửa hàng chuyên kinh doanh thời trang quanh chợ Hàn

Các cửa hàng bị kiểm tra gồm: Côcô (đường Hùng Vương và đường Trần Phú), Milano (đường Trần Phú) và Tiffany (đường Nguyễn Thái Học).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cửa hàng bày bán công khai nhiều mặt hàng thời trang như quần áo, giày dép, túi xách… có dấu hiệu làm giả, làm nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan chức năng, các chủ cơ sở thường chỉ trưng bày hàng lưu niệm, hàng trong nước tại tầng dưới, còn sản phẩm vi phạm được cất giấu ở tầng trên. Một số cửa hàng thậm chí đóng cửa ngoài nhưng vẫn cho nhân viên mời chào khách, rồi đưa khách lên tầng trên giao dịch.

Lật tẩy bí mật sau những cửa hàng thời trang quanh chợ Hàn - Ảnh 2.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nghi hàng nhái, tổng giá trị trên 1 tỉ đồng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Giá trị lô hàng được ước tính trên 1 tỉ đồng.

Toàn bộ tang vật đã được lập biên bản, niêm phong và đưa về kho để giám định, xác minh nguồn gốc.

Các chủ cơ sở cùng nhân viên liên quan được mời làm việc để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại Hội nghị chống hàng giả do Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức ngày 7-7, ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, cho hay thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các cơ sở kinh doanh đóng cửa tầng một, nhưng vẫn hoạt động bí mật ở tầng hai, chỉ tiếp khách thông qua các tour du lịch trá hình.

Lực lượng quản lý thị trường từng phải đóng giả làm người dẫn tour để thâm nhập một địa điểm nghi vấn. Khi lên tầng hai, đã phát hiện cửa hàng đang bày bán sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ cho khách đoàn quốc tế. Sau đó, đã lập biên bản và đề xuất xử phạt.

Tin liên quan

Cảnh tượng khó tin tại tuyến phố du lịch Đà Nẵng

Cảnh tượng khó tin tại tuyến phố du lịch Đà Nẵng

(NLĐO) - Gần đây, nhiều cửa hàng thời trang, túi xách đột ngột đóng cửa, gây ra cảnh đìu hiu ở tuyến phố du lịch cạnh chợ Hàn - Đà Nẵng

Diễn biến tiếp vụ quản lý thị trường Đà Nẵng đóng vai hướng dẫn viên du lịch để triệt ổ hàng giả

(NLĐO) - Quản lý thị trường Đà Nẵng đã thực hiện biện pháp nghiệp vụ thâm nhập, giả danh người dẫn tour du lịch để tiếp cận cửa hàng bán đồ giả

Ngang nhiên bán hàng hiệu giả ở các tuyến phố du lịch trung tâm TP Đà Nẵng

(NLĐO) - Nhiều cửa hàng thời trang có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng tại các tuyến phố du lịch trung tâm TP Đà Nẵng.

lực lượng chức năng cơ sở kinh doanh quyền sở hữu trí tuệ hàng giả hàng nhái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo