Lật tẩy bí mật sau những cửa hàng thời trang quanh chợ Hàn

Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã đồng loạt triển khai kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh thời trang tại trung tâm thành phố, phát hiện và thu giữ hơn 1.000 sản phẩm nghi hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với tổng giá trị ước tính trên 1 tỉ đồng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường đấu tranh, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tổ chức kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh quanh khu vực chợ Hàn – phường Hải Châu.

Đây là địa điểm tập trung đông khách du lịch, đồng thời được xem là “điểm nóng” tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm.

Lực lượng cảnh sát kinh tế kiểm tra các cửa hàng chuyên kinh doanh thời trang quanh chợ Hàn

Các cửa hàng bị kiểm tra gồm: Côcô (đường Hùng Vương và đường Trần Phú), Milano (đường Trần Phú) và Tiffany (đường Nguyễn Thái Học).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cửa hàng bày bán công khai nhiều mặt hàng thời trang như quần áo, giày dép, túi xách… có dấu hiệu làm giả, làm nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan chức năng, các chủ cơ sở thường chỉ trưng bày hàng lưu niệm, hàng trong nước tại tầng dưới, còn sản phẩm vi phạm được cất giấu ở tầng trên. Một số cửa hàng thậm chí đóng cửa ngoài nhưng vẫn cho nhân viên mời chào khách, rồi đưa khách lên tầng trên giao dịch.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nghi hàng nhái, tổng giá trị trên 1 tỉ đồng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Giá trị lô hàng được ước tính trên 1 tỉ đồng.

Toàn bộ tang vật đã được lập biên bản, niêm phong và đưa về kho để giám định, xác minh nguồn gốc.

Các chủ cơ sở cùng nhân viên liên quan được mời làm việc để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại Hội nghị chống hàng giả do Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức ngày 7-7, ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, cho hay thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các cơ sở kinh doanh đóng cửa tầng một, nhưng vẫn hoạt động bí mật ở tầng hai, chỉ tiếp khách thông qua các tour du lịch trá hình.

Lực lượng quản lý thị trường từng phải đóng giả làm người dẫn tour để thâm nhập một địa điểm nghi vấn. Khi lên tầng hai, đã phát hiện cửa hàng đang bày bán sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ cho khách đoàn quốc tế. Sau đó, đã lập biên bản và đề xuất xử phạt.