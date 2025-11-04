Lật thuyền trên sông, vợ được cứu, chồng mất tích

Chiều 4-11, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tìm kiếm ông T.V.H. (58 tuổi, ngụ xã Bích Hào, Nghệ An) mất tích trên sông Lam.

Lực lượng chức năng và người dân đang tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Đ. Lương

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, ông H. cùng vợ là bà N.T.L. (53 tuổi) chèo thuyền đánh cá trên sông Lam, đoạn giáp ranh xã Bích Hào và xã Vạn An (Nghệ An), bất ngờ thuyền bị lật.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an, dân quân địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Bà L. được phát hiện và đưa vào bờ kịp thời trong tình trạng hoảng loạn, còn ông H. mất tích.

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, do trời mưa, nước sông Lam dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn.