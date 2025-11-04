HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lật thuyền trên sông, vợ được cứu, chồng mất tích

Đức Ngọc

(NLĐO) - Trong lúc đánh cá trên sông, thuyền bất ngờ bị lật, người vợ may mắn được cứu sống, chồng mất tích.

Chiều 4-11, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tìm kiếm ông T.V.H. (58 tuổi, ngụ xã Bích Hào, Nghệ An) mất tích trên sông Lam.

Lật thuyền trên sông, vợ được cứu, chồng mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng và người dân đang tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Đ. Lương

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, ông H. cùng vợ là bà N.T.L. (53 tuổi) chèo thuyền đánh cá trên sông Lam, đoạn giáp ranh xã Bích Hào và xã Vạn An (Nghệ An), bất ngờ thuyền bị lật.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an, dân quân địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Bà L. được phát hiện và đưa vào bờ kịp thời trong tình trạng hoảng loạn, còn ông H. mất tích.

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, do trời mưa, nước sông Lam dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn.

Tin liên quan

Lật thuyền sup, 2 nữ du khách tử vong trên vùng biển đảo Hải Tặc

Lật thuyền sup, 2 nữ du khách tử vong trên vùng biển đảo Hải Tặc

(NLĐO)- Trong lúc chèo thuyền sup trên vùng biển thuộc quần đảo Hải Tặc, tỉnh An Giang, 2 nữ du khách bị sóng đánh lật thuyền tử vong.

Lật thuyền trên sông Ba, 3 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam gặp nạn

(NLĐO) - Ba công nhân thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đang chèo thuyền trên sông Ba để về lán trại nghỉ ngơi thì bị lật thuyền khiến 1 người chết, 2 công nhân khác vẫn đang mất tích.

Tai nạn lật thuyền nghiêm trọng ở hồ Thác Vàng

(NLĐO) - Chiếc thuyền chở 6 người đi qua hồ Thác Vàng ở Đắk Lắk bất ngờ bị lật khiến 1 thiếu niên mất tích

