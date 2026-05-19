Thời sự

Lật xe bồn, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tạm đóng chiều Nam - Bắc

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sự cố xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tuy không gây thương vong nhưng khiến lưu thông hướng Nam - Bắc bị tạm dừng nhiều giờ

Rạng sáng 19-5, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua địa bàn xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ lật xe bồn trong hành lang an toàn, khiến giao thông hướng Nam - Bắc bị tạm thời gián đoạn nhiều giờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, một xe bồn lưu thông trên đường cao tốc theo hướng Nam – Bắc. Khi đến khu vực cách nút giao Quốc lộ 28 khoảng 2 km thì bất ngờ lao vào lề đường, lật nghiêng trong hành lang an toàn. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp cùng đơn vị quản lý, khai thác tuyến đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đặt hệ thống cảnh báo từ xa nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Lật xe bồn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết , giao thông tê liệt hướng Nam – Bắc - Ảnh 1.

Tạm đóng một chiều tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết sau vụ lật xe bồn

Do xe bồn có tải trọng lớn, việc cứu hộ, cẩu kéo phương tiện gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã tạm thời đóng phần đường cao tốc theo hướng Nam – Bắc từ nút giao Quốc lộ 28 để xử lý hiện trường.

Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, đoạn đường qua vị trí xe gặp nạn vẫn đang được phong tỏa. "Chúng tôi đang nổ lực xử lý vị trí xảy ra vụ việc. Dự kiến sau thời gian ngắn nữa đoạn cao tốc qua khu vực xe bồn lật có thể sớm thông tuyến trở lại" – đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 trao đổi với PV Báo Người Lao Động.

Các phương tiện lưu thông theo hướng Nam – Bắc hiện được hướng dẫn rời tuyến cao tốc tại nút giao Quốc lộ 28, di chuyển ra Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

 Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

“Lời nhắn” nghiêm khắc chuyển đến các tài xế lưu thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

(NLĐO) - Mọi trường hợp vi phạm, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, sẽ bị kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Nhiều bất cập trong ngày đầu thu phí đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây

(NLĐO) - Khu Quản lý đường bộ IV đề nghị khẩn trương khắc phục tồn tại sau ngày đầu thu phí trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây

Xe tải bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

(NLĐO) - Một xe tải bất ngờ bốc cháy trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, khiến nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết kẹt xe đóng cao tốc
