Thể thao

Lễ công bố Giải bóng đá 6 người toàn quốc năm 2026

Quốc An

(NLĐO) - Nâng tầm bóng đá 6 người toàn quốc và hoạt động ý nghĩa với các giải đấu trẻ TP HCM 2026.

Sau thành công của giải đấu TPG6v6 2025, Ta Pha Group (TPG) chính thức công bố kế hoạch tổ chức hệ thống giải bóng đá 6 người (6v6) quy mô toàn quốc trong năm 2026.

Thông tin này được đưa ra tại buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa TPG cùng các đối tác, nhãn hàng lớn trong lĩnh vực thể thao và tiêu dùng như Lipro, Zocker,...

Tại TPG6v6 2025 với sự tham dự của 14 đội bóng phong trào chất lượng cao đến từ nhiều địa phương. Sau những trận đấu hấp dẫn và kịch tính, đội CTG Bình Định đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch. Giải đấu không chỉ gây ấn tượng bởi chất lượng chuyên môn mà còn thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả yêu bóng đá phong trào, cho thấy sức hút mạnh mẽ của mô hình bóng đá 6 người tại Việt Nam.

Lễ công bố Giải bóng đá 6 người toàn quốc năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Võ Đan Mạch ký kết với các đối tác

Từ những tín hiệu tích cực đó, TPG quyết định nâng tầm giải đấu, xây dựng hệ thống TPG6v6 toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 3 và 4-2026.

Giải đấu sẽ được tổ chức với hệ thống vòng loại tại 3 khu vực: miền Bắc (Hà Nội), miền Trung (Đà Nẵng) và miền Nam (TP HCM). Vòng chung kết toàn quốc dự kiến được tổ chức tại TP HCM, quy tụ những đội bóng xuất sắc nhất từ các khu vực. Toàn bộ giải đấu sẽ do TPG trực tiếp vận hành và tổ chức, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển chuyên nghiệp của bóng đá 6 người Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi lễ, ThS. Luật sư Võ Đan Mạch, Chủ tịch HĐQT TPG cho biết: “Việc tổ chức hệ thống giải 6v6 toàn quốc là bước đi chiến lược của TPG nhằm chuẩn hóa mô hình thi đấu, nâng cao tính cạnh tranh và tạo sân chơi bài bản cho cộng đồng bóng đá 6 người. Chúng tôi xem đây là bước đệm quan trọng để từng bước đưa bóng đá 6 người Việt Nam hội nhập và vươn ra đấu trường quốc tế.

Lễ công bố Giải bóng đá 6 người toàn quốc năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Mạnh cũng đặt bút ký chấp cánh ước mơ cho các cầu thủ trẻ khi kết hợp cùng trung tâm bóng đá dự các giải học đường TP HCM

Song song đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của bóng đá phong trào thông qua việc tổ chức và vận hành nhiều giải đấu quy mô khác, với sự đồng hành lâu dài của các đối tác và nhãn hàng.”

Cũng trong khuôn khổ buổi ký kết, TPG chính thức hợp tác cùng trung tâm bóng đá Đăng Phúc để tham dự và đồng hành cùng các giải bóng đá học đường U9, U11 TP HCM trong năm 2026. Hoạt động này nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá học đường, tạo nền tảng đào tạo và nuôi dưỡng đam mê bóng đá cho thế hệ trẻ trong tương lai.

    Thông báo