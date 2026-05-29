Thời sự Chính trị

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sáng 29-5, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 29-5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la, từ ngày 29 đến 31-5-2026.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam duyệt Đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tiến vào trụ sở Bộ Ngoại giao, Tổng thống Singapore và Phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Singapore. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam-Singapore.

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam đã giới thiệu các thành viên Đoàn cấp cao hai nước Singapore và Việt Nam tham dự lễ đón.

Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Điểm sáng nổi bật nhất trong quan hệ Việt Nam-Singapore là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Singapore hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam.

Các dự án của Singapore trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng, logistics, bất động sản, tài chính, công nghệ cao và dịch vụ hiện đại, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Việt Nam. Biểu tượng thành công tiêu biểu trong hợp tác song phương là hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP).

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Một số hình ảnh Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore do TTXVN ghi nhận:

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore - Ảnh 2.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore - Ảnh 3.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam duyệt Đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore - Ảnh 6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên đoàn đại biểu cấp cao Singapore dự lễ đón. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore - Ảnh 7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên đoàn đại biểu cấp cao Singapore dự lễ đón. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore - Ảnh 8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm Singapore

(NLĐO)- Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Singapore

(NLĐO)- Tối 28-5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore.

Thông điệp từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La - bài phát biểu quan trọng nhất của diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực

