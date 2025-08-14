Doll Fest 2025: Bùng nổ sáng tạo! Lễ hội Búp bê Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam!

Lễ hội búp bê quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều 13-8, ban tổ chức Lễ hội búp bê quốc tế đầu tiên tại Việt Nam - Doll Fest 2025 đã có những chia sẻ đầu tiên về lễ hội. Doll Fest 2025 lấy cảm hứng từ thế giới búp bê - biểu tượng của ký ức, sáng tạo và cá tính. Đây là sân chơi kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật, thời trang, thiết kế, cosplay, âm nhạc và đặc biệt là những người trẻ mang trong mình tinh thần sáng tạo không giới hạn.

Theo ban tổ chức, sự kiện sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 29-10 đến 3-11 tại The Global City (TP HCM). Trong đó, đêm Concert Búp Bê Show 4, diễn ra vào ngày 2-11. Sự kiện hứa hẹn mang đến một không gian rực rỡ, nơi văn hóa búp bê, thủ công mỹ nghệ và thời trang giao thoa đầy nghệ thuật.

Điểm nhấn của Doll Fest 2025 là triển lãm búp bê quy mô lớn với 150 gian hàng trưng bày, giới thiệu tất tần tật các loại búp bê về chủng loại, chất liệu, kích thước, màu sắc...

Ban tổ chức bật mí có mời các thương hiệu quốc tế tham gia.

Búp bê show 4: Khám phá thế giới Búp bê diệu kỳ - Trải nghiệm có 1-0-2!

Nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn và bất ngờ thú vị cũng sẽ được tiết lộ tại lễ hội, mang đến cho khán giả một hành trình trải nghiệm trọn vẹn, từ triển lãm búp bê, cosplay, talkshow, đến Búp Bê Show 4 đỉnh cao.

Các workshop trải nghiệm dành cho trẻ em và genZ đa dạng: làm búp bê, làm đẹp theo phong cách búp bê, nấu ăn bằng dụng cụ tí hon, giao lưu cùng các KOL đam mê sưu tầm búp bê, chụp ảnh, tạo búp bê cá nhân bằng công nghệ AI…

Ban tổ chức sẽ ra mắt bộ sưu tập Búp bê cổ tích đầu tiên của Việt Nam được lấy từ câu chuyện văn hóa, dự kiến xin xác lập kỷ lục Việt Nam.

Với tinh thần sẻ chia và kết nối cộng đồng, Doll Fest 2025 sẽ mang đến những thông điệp ý nghĩa và giá trị nhân văn, góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật và sự sáng tạo tại Việt Nam. Cuộc thi Miss Doll (Hoa hậu Búp bê) cũng gây chú ý không kém.

Đây là sân chơi dành cho những búp bê được mô phỏng như hoa hậu đi thi. Sân chơi sáng tạo này tôn vinh nghệ thuật và sự tinh xảo. Có hai bảng thi gồm: bán chuyên và chuyên nghiệp.

Một phần thi thu hút không kém là Cosplay búp bê, dự kiến xác lập kỷ lục cosplay búp bê đông nhất tại Việt Nam nhân ngày Halloween. Design Contest: cuộc thi thiết kế búp bê và trang phục búp bê dành cho sinh viên các trường đại học, cấp 2-3 và giới đam mê búp bê hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị.

Doll Fest 2025: Phương Hồ hé lộ Lễ hội búp bê quốc tế mơ ước từ 2021!

Nhà thiết kế Phương Hồ - trưởng ban tổ chức Doll Fest 2025 - cho biết bà ấp ủ ý tưởng Lễ hội búp bê quốc tế từ năm 2021 nhưng mãi đến nay mới thành hiện thực. "Kể từ sau thành công chuỗi Búp bê Show 1, 2, 3, tôi đã mơ một giấc mơ lớn hơn với Doll Fest. Có những thế giới không nằm trên bản đồ, có những nơi không cần passport để được thông hành đến, đó là thế giới không có khuôn mẫu, không giới hạn, không phân biệt, thế giới vui vẻ nhất trong trí tưởng tượng của mỗi chúng ta.

Dù ở độ tuổi nào thì tâm hồn thơ trẻ cũng luôn ngự trị trong tâm trí chúng ta. Tôi đã ấp ủ những câu chuyện thú vị về một thế giới như thế và mong muốn được phác hoạ nó trong series nghìn lẻ một những điều thú vị về búp bê và Doll Fest 2025 sẽ là trang đầu tiên mở ra những điều đặc biệt nhất".