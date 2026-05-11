Lễ hội Hoa Anh Đào Gigamall 2026 lập kỷ lục hơn 2 triệu lượt khách tham quan

Sức hút từ "thiên đường" Sakura giữa lòng TP HCM

Không chỉ là một không gian văn hóa đậm chất Nhật Bản, lễ hội Hoa Anh Đào Gigamall 2026 là nơi giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và vẻ đẹp truyền thống của Nhật Bản và các nước.

Giữa sắc hoa anh đào rực rỡ, mỗi góc trải nghiệm đều được chăm chút để khách tham quan tự do tận hưởng và viết nên những câu chuyện đầy cảm hứng.

Cung đường vàng Sakura trang trí lấy cảm hứng từ 3 thành phố nổi tiếng nhất Tokyo, Osaka, Kyoto được hàng triệu khách hàng thích thú check in

Vượt xa những trải nghiệm thưởng lãm thông thường, mỗi trải nghiệm tại lễ hội đều dẫn dắt khách tham quan đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thông qua chuỗi hoạt động được đầu tư bài bản.

Rất nhiều chương trình biểu diễn cộng đồng như múa Yosakoi, đồng diễn võ đạo Aikido, Kendo, trình diễn các tiết mục sân khấu của các Cosplayer nổi tiếng… khiến lễ hội trở thành điểm đến độc nhất đậm dấu ấn Nhật Bản mà hàng trăm ngàn người trông đợi, đến xem mỗi tuần.

Mãn nhãn với những màn trình diễn Yosakoi và biểu diễn võ đạo Aikido tại Lễ hội Hoa Anh Đào Gigamall 2026

Bên cạnh đó, gần 50 workshop Nhật và quốc tế diễn ra thường xuyên như nặn đất sét Anime, nghệ thuật pha trà Matcha chuẩn Nhật, vẽ Digital Art Manga… đã thu hút hàng ngàn gia đình, người yêu văn hóa Nhật đến khám phá, tự tay tạo nên những sản phẩm và món quà chuẩn Nhật mang về.

Khách tham quan thưởng thức hương vị Matcha thanh khiết và tự tay tạo hình nhân vật Anime yêu thích

Suốt dọc Cung Đường Vàng, không chỉ check in chụp ảnh, khách tham quan còn được thỏa sức trải nghiệm tinh hoa ẩm thực và mua sắm những sản phẩm chất lượng từ các thương hiệu hàng đầu Nhật Bản.

Khách tham quan dạo bước dưới tán hoa anh đào lung linh, cảm nhận trọn vẹn nét đẹp Phù Tang ngay tại Gigamall

Bên cạnh những chương trình đậm dấu ấn truyền thống Nhật Bản, lễ hội còn thu hút khách tham quan với màn xuất hiện bất ngờ của những Robot AI thông minh đến từ Công viên Công Nghệ Giải trí đa tầng Gigaversal (Gigamall). Sự hòa trộn giữa văn hóa Nhật và công nghệ quốc tế đã thiết lập một không gian tương tác đầy lôi cuốn, dẫn dắt khách tham quan bước vào hành trình khám phá đầy sống động và bùng nổ.

Chào đón sự xuất hiện của những "cư dân tương lai" tại Cung Đường Vàng Sakura

Đêm chung kết Cosplay ngày 3-5: Dấu ấn rực rỡ khép lại hành trình khám phá văn hóa Nhật Bản đầy mê hoặc

Khép lại một hành trình lễ hội đáng nhớ nhất, Gigamall đã tiếp tục "chiêu đãi" gần 20.000 khách mời và khách tham quan bằng đại tiệc bế mạc và chung kết cuộc thi Gigamall Sakura Cosplay Contest 2026 diễn ra vào ngày 3-5 vừa qua.

Toàn bộ sân khấu Sakura tại Gigamall được bao phủ bởi một bầu không khí cuồng nhiệt, nơi những cung bậc cảm xúc của khán giả đồng điệu cùng sự hòa quyện của âm nhạc, pháo hoa và không gian ánh sáng đa sắc.

Ban Tổ chức đã chuẩn bị gần 1.000 quà tặng cho các khách có mặt sớm nhất, tạo nên bầu không khí náo nhiệt tưng bừng mở màn cho đêm bế mạc và cũng là món quà ghi nhớ hành trình lễ hội ngắm hoa anh đào đặc sắc nhất năm.

Hàng ngàn người xếp hàng nhận quà từ ban tổ chức đêm bế mạc

Mở màn cho đêm hội, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ đã thắp sáng bầu trời thành phố, tạo nên một cảnh tượng mãn nhãn chưa từng thấy.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm hội, ghi dấu một mùa Lễ hội Hoa Anh Đào không thể nào quên

Sức nóng của đêm diễn không ngừng tăng nhiệt với hàng loạt tiết mục biểu diễn Yosakoi đầy mê hoặc, sự tham gia của nhóm nhạc cosplay S Eight nổi tiếng… khiến đêm bế mạc bùng nổ hơn bao giờ hết.

Những vũ điệu múa Yosakoi và Cosplay Dance đã đốt nóng sân khấu Sakura đêm bế mạc

Điểm nhấn chính của đêm bế mạc chính là chung kết cuộc thi Gigamall Sakura Cosplay Contest 2026 với gần 20 tiết mục xuất sắc nhất từ cộng đồng Cosplay trên toàn thành phố. Những bộ trang phục hóa trang Nhật Bản được đầu tư tỉ mỉ đến từng chi tiết, đan xen cùng các tiết mục biểu diễn vô cùng sáng tạo, đậm bản sắc Nhật Bản như kịch nghệ, múa truyền thống Nhật, hát JPOP… truyền cảm, đưa người xem vào một thế giới hóa thân nhân vật Nhật đa dạng, đầy mê hoặc.

Sân khấu Gigamall bùng nổ với những màn trình diễn Cosplay được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa vũ đạo và âm nhạc

Dưới ánh pháo hoa rực rỡ, những tài năng xuất sắc nhất đã lộ diện. Những phần thưởng giá trị được trao tay, khép lại một mùa lễ hội trọn vẹn và đầy cảm xúc tại Gigamall.

Những phần thưởng giá trị đã tìm được chủ nhân, khép lại một cuộc tranh tài kịch tính và đầy cảm hứng

Tiếp nối mùa lễ hội mùa hè bùng nổ tại Gigamall

Khép lại mùa Lễ hội Hoa Anh Đào đầy cảm xúc, Gigamall sẽ mở ra mùa hè rực rỡ và đầy hứng khởi với hàng loạt chương trình hấp dẫn chưa từng thấy.

Vũ trụ công nghệ giải trí đa tầng Gigaversal tại các tầng B1, L1, L6, L7, L8 đã sẵn sàng đón chào khách hàng bằng những siêu phẩm công nghệ đột phá cùng chuỗi sự kiện đẳng cấp quốc tế.

Khách tham quan hào hứng tương tác cùng hàng loạt AI Robot thế hệ mới tại AI Robot Hub

Bên cạnh các siêu phẩm game công nghệ 12D+ hot nhất hiện nay: Fly Over The World, The Lost World, Infinity World, The Universal Guardians,... Gigamall còn có rất nhiều không gian trải nghiệm mới lạ, phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau như không gian giáo dục khoa học kết hợp giải trí cho trẻ Light City tầng 6, sàn thể thao công nghệ tầng 7, triển lãm nghệ thuật tại tầng 8…

Khách trải nghiệm công nghệ bay siêu thực 12D+ tại Fly Over The World

Hành trình trải nghiệm mới chỉ vừa bắt đầu. Chuỗi lễ hội công nghệ - giải trí đẳng cấp quốc tế đang 'khai mở' tại trung tâm thương mại Gigamall sẽ tiếp tục phục vụ hàng triệu khách hàng trong ngày hè rực rỡ đang đến.

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GIGAMALL Địa chỉ: 240-242 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP HCM

240-242 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP HCM Giờ mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6: 9 giờ 30 - 22 giờ 00. Thứ 7, CN và Ngày lễ: 9 giờ 00 - 22 giờ 00.

Thứ 2 - Thứ 6: 9 giờ 30 - 22 giờ 00. Thứ 7, CN và Ngày lễ: 9 giờ 00 - 22 giờ 00. Website: https://gigamall.com.vn/

https://gigamall.com.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/@gigamallvietnam/

https://www.facebook.com/@gigamallvietnam/ Tiktok: https://www.tiktok.com/@gigamallvietnam



