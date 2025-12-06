"Lễ hội trong Thành phố sáng tạo" của UNESCO

Ngày 5-12, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội phối hợp cùng UNESCO tổ chức hội nghị "Lễ hội trong Thành phố sáng tạo" với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế, đại diện các thành phố trong "Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO".

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội Bạch Liên Hương, sau hơn 6 năm trở thành thành viên "Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO", Hà Nội đã có nhiều hoạt động cụ thể hóa các cam kết xây dựng Thành phố sáng tạo.

Thành phố đã và đang khẳng định vị thế của một trong những đô thị năng động, sáng tạo của châu Á. Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động thiết kế sáng tạo, kết nối cơ hội hợp tác giữa các thành phố trong mạng lưới.

Các người mẫu trình diễn áo dài của nhà thiết kế David Minh Đức tại phố cổ Hà Nội nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Ảnh: KIM DUNG

Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, khẳng định việc Hà Nội được công nhận là Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế đã mở ra một chương mới - nơi sáng tạo không còn là yếu tố phụ trợ, mà trở thành động lực then chốt cho phát triển.

"Trong những năm qua, thành phố đã nuôi dưỡng một hệ sinh thái sáng tạo năng động: những lễ hội làm sống động các không gian công cộng, những mạng lưới kết nối cộng đồng và những sáng kiến trao quyền cho các nhà thiết kế trẻ để họ hình dung và kiến tạo những tương lai mới cho thành phố của mình" - ông Jonathan Baker nhận định.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 11-1-2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chương trình hướng tới mục tiêu kết nối cộng đồng sáng tạo, phát huy di sản đô thị, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và tôn vinh những giá trị đổi mới sáng tạo trong bối cảnh đô thị - nông thôn đang chuyển dịch mạnh mẽ.

Từ tháng 3 đến tháng 5-2026, Hà Nội triển khai mô hình Trung tâm Công nghiệp Văn hóa tại khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua.