Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026: Lan tỏa giá trị ẩm thực Việt ra thế giới

Lễ hội để lại dấu ấn đậm nét về một sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn, giàu bản sắc và ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Với chủ đề "Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam", lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ khi quy tụ 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao trong hệ thống Saigontourist Group trên toàn quốc, cùng các địa phương, đối tác chiến lược và đặc biệt là sự tham gia lần đầu của các Tổng Lãnh sự quán và thương hiệu ẩm thực quốc tế.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban Tổ chức - nhấn mạnh: "Lễ hội năm nay đã thực sự ghi dấu ấn mạnh mẽ khi nâng tầm cả về quy mô lẫn chất lượng. Mỗi món ăn là một câu chuyện, mỗi gian hàng là một mảnh ghép văn hóa - tất cả hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng đầy sắc màu của ẩm thực Việt Nam. Giá trị của lễ hội không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng, mà chính là sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng và khả năng lan tỏa tình yêu ẩm thực Việt Nam đến cộng đồng trong nước và quốc tế".

Một "bản giao hưởng ẩm thực" với 500 món ngon và 10 hành trình trải nghiệm

Lễ hội 2026 gây ấn tượng mạnh với chương trình "500 món ăn Saigontourist Group - 10 hành trình hương vị", đưa thực khách đi qua một không gian văn hóa ẩm thực xuyên suốt ba miền đất nước, từ Tây Bắc, miền Trung di sản, biển đảo Việt Nam đến ẩm thực hoàng gia, ẩm thực xanh và khu "ẩm thực không biên giới".

Không chỉ là thưởng thức, mỗi món ăn tại lễ hội là một câu chuyện văn hóa, mỗi không gian là một lát cắt di sản, góp phần tạo nên trải nghiệm đa giác quan - xu hướng nổi bật của các sự kiện ẩm thực quốc tế hiện nay.

Sức hút bền bỉ - lan tỏa mạnh mẽ trên đa nền tảng

Tiếp nối thành công năm 2025, lễ hội năm 2026 tiếp tục duy trì sức nóng với gần 80.000 lượt khách tham dự, tăng khoảng 10.000 lượt khách so với năm 2025, tạo nên không gian lễ hội luôn sôi động trong suốt 4 ngày.

Đặc biệt, dấu ấn rõ nét của năm 2026 là bước tiến trong chiến lược truyền thông đa nền tảng: Hơn 1.000.000 lượt tiếp cận truyền thông; trên 500 bài báo, phóng sự, tin tức; hơn 50 sản phẩm video, nội dung số lan tỏa trên mạng xã hội.

Lễ hội không chỉ "đông tại chỗ" mà còn "nóng trên không gian số", tiếp cận đông đảo công chúng trong và ngoài nước - một chỉ dấu quan trọng của sự kiện trong kỷ nguyên truyền thông mới.

Vinh danh tinh hoa - lan tỏa giá trị nghề

Lễ hội năm nay tiếp tục ghi dấu ấn với các hoạt động chuyên môn chất lượng: Vinh danh 10 đầu bếp tài năng - 10 món ngon vùng miền; Vinh danh 6 chuyên gia pha chế xuất sắc; Bình chọn Top 10 gian hàng ấn tượng nhất.

Cùng với đó, hai chuyên đề chuyên sâu: "Tinh hoa Ẩm thực Việt vươn tầm thế giới" và "Du lịch xanh - Ẩm thực miền sông nước" đã góp phần khẳng định vai trò của ẩm thực không chỉ là trải nghiệm mà còn là ngành nghề sáng tạo, gắn với xu hướng phát triển bền vững.

Khẳng định vị thế lễ hội ẩm thực tầm vóc quốc tế

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group là sự kiện văn hóa ẩm thực duy nhất tại Việt Nam nhiều năm liền được vinh danh tại World Culinary Awards với các giải thưởng: "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á", "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới".

Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là cam kết về chất lượng, sự đổi mới và tầm nhìn quốc tế của Saigontourist Group.

Lễ hội năm nay đã đọng lại trong tâm trí của đông đảo người dân thành phố, bà con Việt kiều, du khách các tỉnh, thành cả nước và du khách quốc tế những ấn tượng tốt đẹp. Anh Trần Minh Tuấn (TP HCM) chia sẻ: "Tôi thực sự ấn tượng với cách tổ chức năm nay - không chỉ là ăn ngon mà còn được ‘du lịch qua ẩm thực’. Mỗi khu vực đều có câu chuyện riêng, khiến mình cảm nhận rõ hơn về văn hóa từng vùng miền".

Trong khi đó, chị Anna Müller (du khách Đức) bày tỏ: "Đây là một trong những lễ hội ẩm thực ấn tượng nhất tôi từng tham dự. Tôi có thể trải nghiệm từ món ăn truyền thống đến hiện đại, và đặc biệt thích không gian văn hóa rất sống động. Việt Nam thực sự có một nền ẩm thực tuyệt vời".

Vượt lên trên quy mô một sự kiện, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là: nền tảng quảng bá văn hóa - du lịch TP HCM và Việt Nam; không gian kết nối doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế. Lễ hội còn tạo cầu nối đưa ẩm thực Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban tổ chức - cho biết, Saigontourist Group sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các phiên bản quốc tế của lễ hội, góp phần đưa tinh hoa ẩm thực Việt đến gần hơn với cộng đồng quốc tế và kiều bào.

Lễ hội khép lại, nhưng dư âm vẫn còn lan tỏa. Hẹn gặp lại tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2027 - với những hành trình hương vị mới, sáng tạo mới và trải nghiệm đẳng cấp hơn nữa.