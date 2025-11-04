Lê Quang Liêm ra quân tại World Cup cờ vua hôm nay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lê Quang Liêm ra quân tại World Cup cờ vua hôm nay

Đào Tùng - Ảnh: WC2025

(NLĐO) – Được vào thẳng vòng hai với tư cách hạt giống số 13, Lê Quang Liêm sẽ ra quân tại World Cup cờ vua 2025 chiều 4-11 tổ chức ở Goa, Ấn Độ.

Thành viên đầu tiên của cờ vua Việt Nam, kỳ thủ 16 tuổi Bành Gia Huy (Elo 2.440) với thứ tự hạt giống số 169 đã ra quân ở vòng một gặp Daniel Dardha (Bỉ, 2.605) hôm 1-11. Được đánh giá cao hơn nhiều so với Gia Huy, Daniel Dardha đã thắng kỳ thủ trẻ Việt Nam ở cả trận lượt đi lẫn lượt về để giành quyền đi tiếp vào vòng hai.

Lê Quang Liêm ra quân World Cup cờ vua hôm nay - Ảnh 1.

Bành Gia Huy dừng chân ở vòng một World Cup cờ vua 2025

Năm nay 20 tuổi, Daniel Dardha đã có trong tay 4 danh hiệu vô địch quốc gia Bỉ, từng vươn tới Elo 2.665 cũng như đã chạm tay đến vị trí hạng 58 thế giới vào tháng 3-2025. Hai năm trước, ở World Cup 2023, Daniel Dardha cũng vào đến vòng hai nhưng sau đó dừng chân tại đây.

TIN LIÊN QUAN

Bành Gia Huy giành chức vô địch cờ vua tiêu chuẩn quốc gia năm 2024 khi mới 15 tuổi. Thành tích này giúp cậu được chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự Olympiad cờ vua 2024 và giành suất góp mặt tại World Cup 2025 sau khi cả Nguyễn Ngọc Trường Sơn lẫn Lê Tuấn Minh từ chối tham gia giải vì lý do cá nhân.

Lê Quang Liêm ra quân World Cup cờ vua hôm nay - Ảnh 2.

Kỳ thủ gốc Việt Lê Thanh Tú (Nhật Bản) cũng không vượt qua vòng một

Sau khi kết thúc vòng một với 78 kỳ thủ bị loại, vòng hai World Cup cờ vua 2025 sẽ chính thức diễn ra chiều 4-11. Cùng với các hảo thủ hàng đầu, siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm (2.729) được vào thẳng vòng hai và sẽ gặp Baadur Jobava (Georgia, 2.573).

Nhánh đấu này không tập trung quá nhiều hảo thủ và nếu thuận lợi, Lê Quang Liêm có thể đi một mạch vào vòng 5 khi các đối thủ tiềm năng của anh được dự báo sẽ là Xiong Jeffery (Mỹ, 2.649) tại vòng ba và Deac Bogdan-Daniel (Romania, 2.655) tại vòng 4.

Lê Quang Liêm ra quân World Cup cờ vua hôm nay - Ảnh 3.

Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm thi đấu vòng hai gặp Baadur Jobava

World Cup cờ vua 2025 diễn ra tại Goa, Ấn Độ từ ngày 1 đến 27-11 với quỹ thưởng 2 triệu USD. 206 kỳ thủ sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để chọn ra nhà vô địch cùng ba gương mặt xuất sắc nhất để nhận suất tham dự Candidates 2026. Nhà vô địch sẽ nhận tiền thưởng 120.000 USD nhưng ngay cả những kỳ thủ bị loại ngay vòng một cũng sẽ được nhận 3.500 USD.

Lê Quang Liêm ra quân World Cup cờ vua hôm nay - Ảnh 4.

Toàn cảnh World Cup cờ vua 2025 ngày khai mạc

Magnus Carlsen (Na Uy) là đương kim vô địch World Cup 2023 nhưng không góp mặt tại giải năm nay. Kỳ thủ số hai thế giới người Mỹ Hikaru Nakamura vắng mặt, một phần vì anh gần như chắc suất dự Candidates nhờ sở hữu Elo cao. Còn kỳ thủ số ba thế giới Fabiano Caruana cũng không dự giải do đã có suất dự Candidates.

Lê Quang Liêm ra quân World Cup cờ vua hôm nay - Ảnh 5.

Các trận đấu sôi động từ vòng một với 78 kỳ thủ bị loại

Mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong ba ngày. Hai ngày đầu diễn ra hai ván cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ đổi màu quân từng ván. Nếu hòa, đôi bên sẽ đấu tie-break cờ nhanh và chớp ở ngày thứ ba.

Tin liên quan

Lê Quang Liêm dự Giải Cờ vua thế giới

Lê Quang Liêm dự Giải Cờ vua thế giới

Đội tuyển Việt Nam với 3 kỳ thủ Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh và Bành Gia Huy sẽ thi đấu cả hai nội dung cờ nhanh và cờ chớp

Lê Quang Liêm thắng nhà vô địch thế giới, tuyển Việt Nam bất bại tại Olympiad cờ vua 2024

(NLĐO) - Lê Quang Liêm xuất sắc đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới người Trung Quốc Ding Liren, giúp tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại tại Olympiad cờ vua 2024.

Lê Quang Liêm: Điểm tựa của cờ vua Việt Nam

Lần đầu tiên tham dự đấu trường Olympiad với tư cách kỳ thủ hạng 14 thế giới, Lê Quang Liêm chính là niềm hy vọng lớn nhất của đội cờ vua nam Việt Nam với mục tiêu góp mặt trong Top 10 tại giải lần này.

Bành Gia Huy World Cup cờ vua 2025 ĐKT Lê Quang Liêm Candidates 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo