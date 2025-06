Lễ tổng kết năm học 2024-2025 của Victoria School: Ngày hội “hạnh phúc” từ 17 cơ sở giáo dục

Trong 2 ngày 30, 31-5, Lễ tổng kết của hơn 1.200 học sinh Victoria School đã diễn ra tại 17 cơ sở trên toàn hệ thống. Với chủ đề "The journey within - growing towards excellence", buổi lễ không chỉ là dịp vinh danh những nỗ lực học tập, rèn luyện của học sinh mà còn ghi dấu hành trình trưởng thành của các em.

Một năm học đầy tự hào

Lấy hình ảnh con thuyền tri thức làm chủ đạo, Lễ tổng kết của Victoria School nhắn nhủ đến các bạn học sinh về hành trình vươn ra đại dương. Năm học 2024-2025 là một chặng đường trên hành trình ấy với nhiều thành tích đáng nhớ. Tại lễ tổng kết, các "thuyền viên" xuất sắc với những thành tích học tập, rèn luyện nổi bật đã được vinh danh sau một năm phấn đấu không ngừng.

Victoria School - Nam Sài Gòn vinh danh các học sinh xuất sắc trong năm học 2024-2025

Theo đó, toàn hệ thống có hơn 130 giải thưởng học sinh từ cấp quốc tế, quốc gia đến cấp thành phố, cấp quận/huyện ở nhiều lĩnh vực như Toán học, Tiếng Anh, Công nghệ lập trình, Thể thao và Nghệ thuật... khẳng định năng lực, bản lĩnh và tinh thần học hỏi không ngừng của thế hệ học sinh Victoria. Tiêu biểu có thể kể đến: Huy chương vàng vòng quốc gia và Huy chương bạc vòng quốc tế tại Olympic Tin học quốc tế HKICO (Yab Phạm Minh Trung, lớp 5.1) ; Huy chương Bạc tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương (Đỗ Thiên Minh, lớp 4.1), Huy chương vàng cuộc thi National Public Speaking (Trần Gia Hân 12.1), giải vàng cuộc thi Math Challenge Singapore 2024 (Bùi Anh Minh, lớp 7.1),...

Bên cạnh đó, các em còn tỏa sáng trong nhiều cuộc thi và sân chơi cả trong và ngoài trường, tiêu biểu như: Cuộc thi Victoria Got Talent, Ong đánh vần, National Public Speaking, Đại hội thể thao, Tuần lễ dự án... Tất cả tạo nên một bức tranh đầy sắc màu của một năm học năng động và đa chiều.

ThS. Christopher Bradley chia sẻ tại buổi lễ tổng kết năm học của Victoria School - Nam Sài Gòn

Chia sẻ tại buổi lễ, ThS. Christopher Bradley - Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyên môn, Tổng Hiệu trưởng Victoria School - Nam Sài Gòn - chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào trước những thành tích mà các em học sinh đã đạt được. Với mỗi thành cuộc thi, mỗi sân chơi, đó là một hành trình học tập và trải nghiệm mà nhà trường mang đến, để các em không chỉ "thi đấu" mà còn được phát huy những tiềm năng của mình".

Lễ tổng kết của khối mầm non Victoria Preschool

Hành trình trưởng thành từng ngày

Trong năm học qua, ngoài chương trình học tích hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình Quốc tế Cambridge, học sinh Victoria School đã có những trải nghiệm phong phú để tôi luyện kỹ năng và kiến thức. Chương trình nghiệm doanh nghiệp tại hơn 10 doanh nghiệp hàng đầu cùng các chương trình fieldtrip, dã ngoại thực tế đã giúp các em kết nối lý thuyết với thực tiễn, định hình kỹ năng và tư duy công dân toàn cầu. Song song đó, việc kết hợp dạy học qua dự án, xây dựng hội đồng học sinh, tổ chức các câu lạc bộ, hoạt động nhóm nhà, đã giúp học sinh phát huy được thế mạnh, năng lực lãnh đạo đội nhóm của bản thân.

Học sinh lớp 5 tại Victoria School - Riverside chính thức tốt nghiệp Tiểu học

ThS. David Rynne - Tổng Hiệu trưởng Victoria School - Riverside nhắn nhủ: "Mỗi học sinh là một hành trình riêng biệt, một cá thể độc lập với những ước mơ, tài năng và tiềm năng riêng. Nhiệm vụ của nhà trường không chỉ là dạy kiến thức, mà còn là khơi dậy đam mê, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng lòng can đảm để các em dám khám phá chính mình và vươn tới điều tốt đẹp nhất".

ThS. David Rynne - Tổng Hiệu trưởng Victoria School - Riverside phát biểu tại buổi lễ

Đặc biệt, hai dự án nổi bật nhất của năm học - STEAM for Girls và Nhạc kịch "Chiếc nỏ thần" - đã tạo nên dấu ấn sâu sắc không chỉ đối với học sinh mà còn với toàn thể phụ huynh và giáo viên. Nếu như STEAM for Girls trao quyền và cổ vũ nữ sinh theo đuổi các ngành khoa học - kỹ thuật thông qua trải nghiệm sáng tạo, thì vở nhạc kịch "Chiếc nỏ thần" là một sân chơi nghệ thuật công phu, kết hợp giữa lịch sử, âm nhạc và biểu diễn, đánh dấu cột mốc đưa nhạc kịch học đường trở thành sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp của học sinh Victoria School.

Học sinh Victoria School thể hiện tài năng nghệ thuật tại lễ tổng kết

Học sinh Victoria School tái hiện vở nhạc kịch “Chiếc nỏ thần” tại sân khấu lễ tổng kết

Hàng loạt hoạt động trải nghiệm dành cho phụ huynh, học sinh như Tiệc trà chiều, Bữa trưa cùng mẹ, Movie Day, Hội Xuân… cũng được tổ chức trong năm học qua, giúp học sinh nuôi dưỡng cảm xúc, thêm gắn kết với bạn bè, người thân.

Những con thuyền tri thức tiếp tục ra khơi

Tại buổi lễ, học sinh Victoria School cũng đã gửi lời tri ân bố mẹ và thầy cô đã đồng hành cùng các em trong năm học qua. Đặc biệt, nghi thức tốt nghiệp dành cho học sinh cuối cấp đã để lại nhiều cảm xúc cho các em học sinh và phụ huynh. Để chinh phục đại dương tri thức, tập thể nhà trường, giáo viên và học sinh Victoria School cần tiếp tục nỗ lực.

Trần Gia Hân, học sinh lớp 12.1 (bên trái) đại diện học sinh cuối cấp phát biểu tại buổi lễ

Trong bộ lễ phục tốt nghiệp cuối cấp, em Trần Gia Hân, học sinh lớp 12.1, chia sẻ: "Victoria không chỉ là một ngôi trường, mà là một mái nhà thứ hai, là nơi chúng em tìm thấy đam mê, bạn bè, những thầy cô tuyệt vời và cả chính mình. Chúng em mang theo những giá trị đó để tiếp tục hành trình phía trước - tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới".

Nghi thức tung mũ tốt nghiệp của các em học sinh Victoria School - Nam Sài Gòn

Lễ tổng kết năm học sẽ là điểm khởi đầu của những hành trình mới. Với tinh thần ấy, những con thuyền tri thức của Victoria School sẽ tiếp tục ra khơi, khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc - nơi mỗi học sinh sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.